ضبط وافدة أفريقية بتهمة أنتحال شخصية أخري بمخرج ضباء - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

تمكنت قوة من أمن الطرق بمركز الضبط الأمني بمخرج ضباء، اليوم الجمعة، من ضبط وافدة من الجنسية الأفريقية في العقد الثالث من العمر؛ أثناء قدومها من محافظة جدة إلي مدينة تبوك بتهمة انتحال شخصية أخرى .

وتبين، أثناء مطابقة أسماء الركاب بموجب الكشف المرفق من الشركة؛ أن هناك فارقًا عمريًّا بين المقبوض عليها والإقامة التي تحملها، وبعد مساءلتها ظهرت عليها علامات الارتباك واعترفت بأنها قادمة للمملكة بغرض العمرة، وأن الإقامة التي تحملها لا تخصها، وقد تم تحويل المقبوض عليها إلى جهة الاختصاص لإكمال اللازم.