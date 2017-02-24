المسرب الشهير يكشف تصاميم هاتف LG G 6 الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

كشف المسرب الشهير @evleaks عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي ” تويتر ” عن صورة حية تكشف عن التصميم النهائي لهاتف LG G 6 ، يأتي ذلك قبل ثلاثة أيام من انطلاق معرض MWC 2017 ، ووفقاً لما نشره موقع fonearena الهندي .

وأكد المسرب الشهير @evleaks ، أن التصميم النهائي لهاتف LG G 6 يأتي بشاشة 5.7 بوصة HD+، ويظهر من الصورة المسربة وجود العلامة التجارية في الواجهة الأمامية أسفل الشاشة، مع امتلاك الهاتف لإطار معدني.

وكشفت الصور المسربة ، ايضا عدم وجود زر القائمة الرئيسية، بالإضافة إلى عدم وجود زر للطاقة، بينما يوجد مستشعر بصمة الإصبع في الخلف وهو ما يُرجح أن يعمل بدلاً من زر الطاقة، وكانت LG قد أكدت مؤخراً أن هاتفها الجديد سيكون مقاوماً للماء.

مواصفات LG G6:

– شاشة كبيرة 5.7 بوصة بدقة عرض 1440×2880 بيكسل.

-معالج رباعى النواة Snapdragon 821.

– ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجا بايت LPDDR4.

– خيارا ذاكرة داخلية 32/64 جيجا بايت.

-يمكن إضافة كروت ميموري microSD.

-يعمل بنظام التشغيل أندرويد نوجا 7.0.

-كاميرا خلفية 13 ميجا بيكسل بزاوية 125 درجة واسعة.

– كاميرا أمامية 8 ميجا بيكسل بزاوية واسعة 100 درجة.

-مستشعر بصمة إصبع.

– مقاومة المياه والغبار.

– اتصال بشبكات الجيل الرابع.

– منفذ USB Type-C.

ومن المنتظر أن تطرح الشركة هاتفها خلال فعاليات معرض MWC 2017 في برشلونة يوم الأحد المقبل 26 فبراير.