غرفة جدة: حجم أستيراد الفاكهة والخضروات التركية ارتفع بنسبة 65% العام الحالي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال رئيس لجنة الخضار والفواكه في غرفة جدة سحيم الغامدي ، أن الصادرات التركية في قطاع الفواكهة والخضروات أثبتت جودتها وأسعارها المناسبة في السوق السعودية ، وبناءاً علي فإن حجم استيراد الفواكه والخضراوات التركية ارتفع مع بداية العام الجاري، بنسبة بلغت نحو 65% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .

وأكد الغامدي ، أنه تم توقيع اتفاقات لرجال أ‘مال سعوديين لتصدير أكثر من 850 ألف طن من الفواكه والخضراوات التركية إلى السوق السعودية ، وتشكل الاتفاقات، حصيلة زيارة الوفد السعودي إلى مدينة أنطاليا التركية، والاجتماعات واللقاءات الثنائية مع مجموعة مع المصدرين الأتراك، وزيارة مصانع وشركات الفواكه والخضراوات التركية .

وأضاف ، التسهيلات التي قدمتها الحكومة التركية للمستثمرين الأجانب، لاسيما السعوديين، أسهمت في ارتفاع حجم الصادرات التركية في القطاع إلى السوق السعودية بنسبة كبيرة ، مٌشيرا الي أن زيارة الوفد السعودي العام الماضي إلى مدينة أنطاليا التركية، التي تشتهر بزرع الفواكه والخضراوات على مستوى الشرق الأوسط أثمرت بصفقات لاستيراد 550 ألف طن منها”، لافتًا إلى أنَّ “تنوع المنتجات في سوق الفواكه والخضراوات يحدث توازناً في الأسعار، كما يعطي المستهلك المزيد من الخيارات المتاحة.