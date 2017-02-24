وزارة الصحة تنفي أستبدال مديري مراكز صحية بأجانب - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

علقت وزارة الصحة علي هاشتاق تم تداولة علي موقع التواصل الأجتماعي ” تويتر ” فيما يخص أستبعاد 2100 مدير مركز صحي وأستبادلهم باجانب ، مؤكده أن ما تم تداوله عارٍ تماماً من الصحة .

وكان قد تداول مستخدمي ” تويتر ” هاشتاق #الصحه_تستبعد_2100 مدير_سعودي” ، خلال عملية التقييم الذي أجرته الوزارة قبل أشهر .

ومن جانبها نفت وزارة الصحة ذلك مؤكده انه لم يستم استبدال اي مدير مركز صحي بأجانب .