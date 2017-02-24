 وزارة الصحة تنفي أستبدال مديري مراكز صحية بأجانب - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 28

    مايو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. وزارة الصحة تنفي أستبدال مديري مراكز صحية بأجانب

وزارة الصحة تنفي أستبدال مديري مراكز صحية بأجانب

وزارة الصحة تنفي أستبدال مديري مراكز صحية بأجانب
عادل الحربي(صدى):

علقت وزارة الصحة علي هاشتاق تم تداولة علي موقع التواصل الأجتماعي ” تويتر ” فيما يخص أستبعاد 2100 مدير مركز صحي وأستبادلهم باجانب ، مؤكده أن ما تم تداوله عارٍ تماماً من الصحة .

وكان قد تداول مستخدمي ” تويتر ” هاشتاق #الصحه_تستبعد_2100 مدير_سعودي” ، خلال عملية التقييم الذي أجرته الوزارة قبل أشهر .

ومن جانبها نفت وزارة الصحة ذلك مؤكده انه لم يستم استبدال اي مدير مركز صحي بأجانب .


الوسوم:, , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 3 شهور

بس ينفون وينتهي الامر مثل قديم يقول عنز الشيوخ نطاحه