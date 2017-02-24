بعثة النصر تعود للرياض .. وراحة يومين للاعبين - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

عادت بعثة فريق النصر إلى العاصمة الرياض قادمة من الدمام بعد الفوز على فريق النهضة وكان النصر قد تأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز على النهضة يوم الخميس 2-0 ليلتقي الهلال في ربع النهائي.

وذكر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر شبكة تويتر أن الفريق سيحصل على راحة لمدة يومين عقب وصوله من الدمام.