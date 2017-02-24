 بعثة النصر تعود للرياض .. وراحة يومين للاعبين - صحيفة صدى الالكترونية

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بعثة النصر تعود للرياض .. وراحة يومين للاعبين

بعثة النصر تعود للرياض .. وراحة يومين للاعبين
الرياض(صدى):

عادت بعثة فريق النصر إلى العاصمة الرياض قادمة من الدمام بعد الفوز على فريق النهضة وكان النصر قد تأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز على النهضة يوم الخميس 2-0 ليلتقي الهلال في ربع النهائي.

وذكر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر شبكة تويتر أن الفريق سيحصل على راحة لمدة يومين عقب وصوله من الدمام.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 3 شهور

الف مليون حمدلله على السلامه يالعالميين