بعثة النصر تعود للرياض .. وراحة يومين للاعبين - صحيفة صدى الالكترونية

بعثة النصر تعود للرياض .. وراحة يومين للاعبين
عادت بعثة فريق النصر إلى العاصمة الرياض قادمة من الدمام بعد الفوز على فريق النهضة وكان النصر قد تأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز على النهضة يوم الخميس 2-0 ليلتقي الهلال في ربع النهائي.
وذكر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر شبكة تويتر أن الفريق سيحصل على راحة لمدة يومين عقب وصوله من الدمام.
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
الحمد لله على السلامه.
قاهرهم[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 3 شهور
الف مليون حمدلله على السلامه يالعالميين