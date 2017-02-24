بالصور.. شرطة الرياض توضح ملابسات القبض على مواطن صدم مركبة بالرياض «فيديو» - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن الأجهزة الأمنية بالمنطقة قامت باستيقاف قائد إحدى المركبات من نوع «فورد تورس» في وقت متأخر مساء أمس الخميس إثر قيامه بصدم مركبة مدنية كانت تقف أمامه في أحد مراكز الضبط الأمني شمال العاصمه الرياض وارتكاب الفرار وصدمة لمركبة رسميه قامت بمتابعته مما استدعى التعامل معه بما يقتضيه الموقف والسيطرة عليه دون وقوع أي إصابات -ولله الحمد-.

وضبط قائدها «سعودي الجنسيه في العقد الرابع من العمر» وإيقافه بمركز الشرطه المختص بعد حجز مركبته ورفع ما بها من آثار للتحقق من سجله ومعرفة دوافعه “علماً أنه تبدو عليه علامات الاضطراب النفسي”.

وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لإكمال اللازم من قبلهم حسب الاختصاص.