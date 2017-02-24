بالصور.. شرطة الرياض توضح ملابسات القبض على مواطن صدم مركبة بالرياض «فيديو» - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. شرطة الرياض توضح ملابسات القبض على مواطن صدم مركبة بالرياض «فيديو»
أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن الأجهزة الأمنية بالمنطقة قامت باستيقاف قائد إحدى المركبات من نوع «فورد تورس» في وقت متأخر مساء أمس الخميس إثر قيامه بصدم مركبة مدنية كانت تقف أمامه في أحد مراكز الضبط الأمني شمال العاصمه الرياض وارتكاب الفرار وصدمة لمركبة رسميه قامت بمتابعته مما استدعى التعامل معه بما يقتضيه الموقف والسيطرة عليه دون وقوع أي إصابات -ولله الحمد-.
وضبط قائدها «سعودي الجنسيه في العقد الرابع من العمر» وإيقافه بمركز الشرطه المختص بعد حجز مركبته ورفع ما بها من آثار للتحقق من سجله ومعرفة دوافعه “علماً أنه تبدو عليه علامات الاضطراب النفسي”.
وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لإكمال اللازم من قبلهم حسب الاختصاص.
سليمان القرشي[ عدد التعليقات: 1824 ] نشر منذ 3 شهور
المصور بالاخير اخربها يوم قال طلع مطوع وطلع ارهابي
ياغبي وش دخل هذا بالمشائخ ومو كل من حط لحية مطوع وارهابي
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
شكرا لرجال الامن.
الهوزاني العتيبي[ عدد التعليقات: 3639 ] نشر منذ 3 شهور
يربطوون اللحية بالاسلام والتطووع والدين وكل هالشيء في القلب
طيب الهندووس لحاياهم هذا طوالها وهم مشركين بالله تعالى ولديهم كم آلهه يعبدونها من ضمنها البقر
ساحر الكلمة[ عدد التعليقات: 1962 ] نشر منذ 3 شهور
اخ سليمان القرشي
جزاك الله خير
لكن يلحق الشيوخ ملامة قوية
لانهم مايستنكرون بشدة مايقوم به الدواعش
وهم الخطر الاكبر على الابناء
تلقاهم يستنكرون مرة وبدون نفس مثل المغصوبين .. لو كل شيخ ركز بكلامه في التلفزيون او الاذاعة او النت على ذم وتجريم واستنكار مايقوم به الارهابين تجد نسبة ٩٠٪ من الشباب مايلحقون بهم لكن اذا اتكلم ليبرالي هبوا الشيوخ عليه مثل السهوم لكن الارهابي استنكار بسيط
المفروض الارهابي هو من نهب عليه ونذمه ليلا ونهارا لانه خطر شديد على الوطن ..