التحقيق مع أستاذ بسبب الإساءة لجامعة الباحة على تويتر - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

يجرى التحقيق مع أستاذ اكاديمي بالجامعة بسبب بالإساءة إليها في 8 «تغريدات»، وصف فيها إدارتها بالضعف، والظلم، والفساد، قد اكتمل.

فيما دافع الأكاديمي بأنه أراد النصح، وتوصيل صوته للمسؤولين خارج المنطقة، لتدارك ما يقع من خلل إداري في جامعة الباحة، متمسكاً بأن ما غرّد به من الأمور العمومية التي ليس فيها تجريح لأحد.

وترى هيئة التحقيق والادعاء العام أن ما أقدم عليه المتهم محرمٌ شرعاً، ومجرَّمٌ نظاما بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ما يتعين معه إحالته إلى المحكمة الجزائية في الباحة.