بالفيديو..نجاة مواطن بأعجوبة من الموت خلال حفل زفاف - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو..نجاة مواطن بأعجوبة من الموت خلال حفل زفاف
تداول مقطع فيديو متداول علي المواقع التواصل الاجتماعي يرصد لحظة نجاة أحد المدعوين في حفل زفاف من الموت بأعجوبة، بعدما أطلق مجموعة من المشاركين بالحفل النار أثناء فقرة راقصة؛ لتصيب طلقة شماغه بشكل مروع.
وأبان الفيديو الذي لم يتضح مكان أو توقيت تصويره، مجموعة من المشاركين في حفل الزفاف أثناء تأديتهم فقرة راقصة يتخللها إطلاق النار في الهواء، إلا أن إحدى تلك الطلقات أخطأت الطريق وذهبت في اتجاه الضيوف لتنفجر في شماغ أحد المدعوين، وسط ذهول الحاضرين من الأمر.
فيما أرجع متداولو الفيديو أن سبب نجاة الرجل من الموت يرجع لاستخدام البارود خلال احتفالات الزفاف بدلاً من الرصاص الحي.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
هذي فالجنوب وأن صدق ظني فكني عرفت وحدن منهم
من أهل القنفذة….والله أعلم.عمومآ
حمدالله على السلامة
والى متى ياأخوان طلق النار فالأعراس..
الرصاصة هذي الي ماصابتك
يمكن كان بترقا فالسماء وتسقط فوق راس
أحد الناس….
وبالمناسبة صديق وأخ وعزيز
كان مدير شرطة أحد المناطق..
برتبة مقدم..
ذهب لمنع طلق النار فحدى الأعراس..
وراح بنفسه
ولحقوه شباب طايشين وهو راجع وأطلقوا على الدورية
الي هو فيها
وأصيب أصابه بليغة
ودوه المانيا يتعالج وهو الأن مقعد..
ورقوه لواء وقاعدوه…
أسأل الله الفضيل في هذا اليوم
أن يشفيه ويرفع عنه…
ويكتب له الأجر والثواب
يارب العالمين..
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
أدعوله ياأخوان
والله الرجل حبوب ومحترم وهذا أبتلاء…فلاتنسونه في ساعة الأجابة اليوم…
عل الله يفرج عنه…
وماتشوف باس ياسمي…
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
ليتها قاشه راسه
neyoo[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 3 شهور
يارجال المقطع قديييييييييييييييم اكثر من سنتين
خلصت الاخبار يعني
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10589 ] نشر منذ 3 شهور
الحمد لله على السلامه
قلم[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 3 شهور
حرر الرد
الواقع[ عدد التعليقات: 4273 ] نشر منذ 3 شهور
البارود والبنادق التراثية مجرد صوت وليس رصاص حي ولا يؤذي احد السيف والخنجر اكثر خطورة منه اذا استخدمت بطريقة خاطئة في الزحام
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
الحمد لله على السلامه.
صداوي[ عدد التعليقات: 853 ] نشر منذ 3 شهور
قدييييييييييييييييييييم هذي أحد الرقصات الخاصه ببعض المناطق المجاوره للطائف وجده
عبدالله آل مطر[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 3 شهور
هاذي نهايه الهياط الشي الثاني اطلاق النار ترى ماهي رجوله حتى الحريم يعرفون يطلقون النار
نورة[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 3 شهور
من مقدم الى لواء مره وحده 🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
سبحان الله ياتورة عفوا قصدي يانورة
كلن يشوف الناس بعين طبعه…
نعم ترقا من مقدم الى لواء..
ويستاهل اللواء سعدالسبيعي
كل خير…
صح النوم[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 3 شهور
قدييييييييييم قدم الاولين