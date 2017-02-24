بالفيديو..نجاة مواطن بأعجوبة من الموت خلال حفل زفاف - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تداول مقطع فيديو متداول علي المواقع التواصل الاجتماعي يرصد لحظة نجاة أحد المدعوين في حفل زفاف من الموت بأعجوبة، بعدما أطلق مجموعة من المشاركين بالحفل النار أثناء فقرة راقصة؛ لتصيب طلقة شماغه بشكل مروع.

وأبان الفيديو الذي لم يتضح مكان أو توقيت تصويره، مجموعة من المشاركين في حفل الزفاف أثناء تأديتهم فقرة راقصة يتخللها إطلاق النار في الهواء، إلا أن إحدى تلك الطلقات أخطأت الطريق وذهبت في اتجاه الضيوف لتنفجر في شماغ أحد المدعوين، وسط ذهول الحاضرين من الأمر.

فيما أرجع متداولو الفيديو أن سبب نجاة الرجل من الموت يرجع لاستخدام البارود خلال احتفالات الزفاف بدلاً من الرصاص الحي.