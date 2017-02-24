بالصور..بدء تركيب لوحات "ساهر" تمهيداً لانطلاق العمل بها بطرق جازان - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

بدأت إدارة مرور منطقة جازان في تركيب أول لوحة لمشروع الرصد الآلي “ساهر” على طريق “جازان ـ أبوعريش”، لافتةً إلى أنها خطوة أولى نحو تركيب لوحات أخرى بكافة الطرق ومن ثم تشغيل النظام.

وقال مدير إدارة المرور بجازان العقيد راشد الغامدي أن اللوحات التي سيتم تركيبها تباعاً تهدف إلى التعريف بنظام “ساهر” للحد من السرعة الزائدة والحوادث بالطرق، وكذلك التعريف بالعقوبات الخاصة بهذا النظام.

واوضح أن الخطة التي وضعتها إدارة المرور تشمل متابعة نظام “ساهر” لكافة الطرق الداخلية والخارجية بالمنطقة خلال الفترة المقبلة.