الاطاحة بأربعيني سرق مبالغَ مالية ومجوهرات من مُواطِنة في « الجموم » - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، القبض على شخص أربعيني متَّهم بسرقة مبالغ مالية ومجوهرات من داخل منزل بمحافظة الجموم.

ومن جانبه ، قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أن مخفر مدركة بشرطة محافظة الجموم تلقَّى بلاغَ مُواطِنة يفيد بسرقة مبالغ مالية ومجوهرات من منزلها.

وتابع القرشي: أنه تم جمع المعلومات والبحث والتحريّ عن الجاني، حيث جرى ضبط شخص متَّهم بتلك السرقة، وتم التحفظ عليه، وسيُحال لجهة الاختصاص.