بالصور.. ضبط مواطن في «صلبوخ» بعد مقاومته للدوريات الأمنية - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. ضبط مواطن في «صلبوخ» بعد مقاومته للدوريات الأمنية
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً توضح إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على مواطن صدم دورية أمنية ، بالقرب من قرية صلبوخ شمال غرب مدينة الرياض.
وأبان المقطع محاصرة الدوريات الأمنية لمركبته على الطريق السريع، بعد رفضه الاستجابة لنداءاتهم بالتوقف ومحاولته الهرب، قبل أن تتم السيطرة عليه.
فيما لم يصدر أي بيان رسمي يكشف عن تفاصيل الحادثة، أو وقت وقوعها.
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
حي النظيم والنسيم بالرياض الي فيهم ليه ماتطرحونهم مثل ذَا
الله المستعان
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10589 ] نشر منذ 3 شهور
الحمد لله على سلامة رجال الامن وحفظهم من كل مكروه وبارك الله في جهودهم واعانهم على هؤلاء الخونه المغفلون اتباع اعداء الله واعداء الوطن
الواقع[ عدد التعليقات: 4273 ] نشر منذ 3 شهور
جرعات الدعشنة والتشدد يجب بترها أوصلوا الشباب بتطرفهم وقبوريتهم الى ملا يحمد عقباه والمشكلة حينما تحاورهم يقولون نحن وسطيون ومصلحون والله انهم زارعي السم والقتل والدمار ولا يجب مجاملتهم على حساب مايخططون له وهو قيام دولتهم الخبيثة التي حاول تأسيسها جهيمان ثم بن لادن ثم الزرقاوي والى البغدادي والى الان التفريخ والدعم ولاحياء لهم من الخطب والمنابر بأنهم مجاهدون
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
حسبي الله ونعم الوكيل !!؟
النخبش[ عدد التعليقات: 773 ] نشر منذ 3 شهور
الله يحمي الوطن من الاعداء ويحمي رجال امننا الاشاوس وافراد جيشنا الباسل بالحد الجنوبي من الاعداء المتربصين للوطن
نعيم الحربي[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 3 شهور
الله يعلم شكلة من الدواعش