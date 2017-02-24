بالصور.. ضبط مواطن في «صلبوخ» بعد مقاومته للدوريات الأمنية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً توضح إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على مواطن صدم دورية أمنية ، بالقرب من قرية صلبوخ شمال غرب مدينة الرياض.

وأبان المقطع محاصرة الدوريات الأمنية لمركبته على الطريق السريع، بعد رفضه الاستجابة لنداءاتهم بالتوقف ومحاولته الهرب، قبل أن تتم السيطرة عليه.

فيما لم يصدر أي بيان رسمي يكشف عن تفاصيل الحادثة، أو وقت وقوعها.