اخماد حريق فى محطة طاقة نووية باليابان - صحيفة صدى الالكترونية

طوكيو(صدى):

نشب حريق في بناء محطة الطاقة النووية كاشيوازاكي-كاريوا، في محافظة نيجاتا اليابانية، اليوم الخميس، لكنها سرعان ما توقفت بعد جهود مكافحة الحرائق التي قام بها العمال.

واوضحت شركة طوكيو القابضة للطاقة الكهربائية، وفق ما نقلته وكالة أنباء كيود اليابانية، إنه لم يكن هناك تسرب إشعاعي في الحادث، ولم يتم تحديد سبب وقوع الحادث حتى الآن.

وقال مشغل المصنع، أن الدخان تصاعد خارج المحطة من غرفة ملابس داخل المبنى الواقع بالقرب من المفاعل رقم 6 ورقم 7 في المحطة، ولا يعتبر المبنى من ضمن منطقة الإشعاع وفقًا لما ذكرته الشركة.