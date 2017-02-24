شرطة كندية تطلب مساعدة السكان بعد سرقة مبلغ سعودي ضخم - صحيفة صدى الالكترونية

شرطة كندية تطلب مساعدة السكان بعد سرقة مبلغ سعودي ضخم
أهابت الشرطة الكندية في مدينة ساسكاتون بمواطني المدينة التبليغ عن سرقة وقعت لمقدار ضخم من الأموال، بالعملة السعودية “الريال”.
واوضحت الشرطة أن اللصوص نجحوا في سرقة كمية ضخمة من الأموال من عملة الريال السعودي، وأن جميعها كانت من فئة الـ500 ريال، دون أن تكشف عن هوية الشخص الذي تعرض للسرقة أو جنسيته.
وطالبت الشرطة من مواطني المدينة بضرورة التبليغ عن أي ممارسات مريبة بهذا الشأن، مؤكدة أن سارقي الأموال سيحاولون تحويلها إلى عملات كندية، وهو ما سيزيد فرصة التعرف عليهم من قبل الشرطة أو المواطنين.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
شكلهم مثل ربعنا فك الدركسون وصور المخالف وأرسلها لنا وحن نتفاهم معه🤔
عمومآ مدام الفلوس الي أنسرقت عملة سعودية
فصعب يتصرفون فيها في كندا
بس أيضآ ماننسى أن كندا مليانه من ربعنا المبتعثين…
فأحسن حل يعرضون جائزه لو ثلث الفلوس لمن يدلي بمعلومات تساعد في أسترجاعها….
زي الرجال الي حصل ورث مليون
وخافوا يعلمونه فيموت ولايوقف قلبه
من الفرحة
فجابوا له طبيب مختص…
يسلك له حبه حبه
قال لو يعطونك ميةالف وش بتسوي بها؟
قال أبشتري سيارة وأكشخ..
قال طيب وميتين الف.؟؟
قال أبستأجر شقه وأعرس..
المهم الين ماوصل
لو يعطونك مليون!!!
قال والله لأعطيك نصها يادكتور…
يقولون الطبيب وقف قلبه وتوفى رحمةالله علية من الفرحة😂😂😂😂😂