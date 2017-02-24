شرطة كندية تطلب مساعدة السكان بعد سرقة مبلغ سعودي ضخم - صحيفة صدى الالكترونية

اوتاوا(صدى):

أهابت الشرطة الكندية في مدينة ساسكاتون بمواطني المدينة التبليغ عن سرقة وقعت لمقدار ضخم من الأموال، بالعملة السعودية “الريال”.

واوضحت الشرطة أن اللصوص نجحوا في سرقة كمية ضخمة من الأموال من عملة الريال السعودي، وأن جميعها كانت من فئة الـ500 ريال، دون أن تكشف عن هوية الشخص الذي تعرض للسرقة أو جنسيته.

وطالبت الشرطة من مواطني المدينة بضرورة التبليغ عن أي ممارسات مريبة بهذا الشأن، مؤكدة أن سارقي الأموال سيحاولون تحويلها إلى عملات كندية، وهو ما سيزيد فرصة التعرف عليهم من قبل الشرطة أو المواطنين.