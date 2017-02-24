بالصور..أمانة الرياض تضبط كميات من الدجاج منتهي الصلاحية داخل شاحنات - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

قالت أمانة منطقة الرياض، اليوم (الخميس)، أن فرق الطوارئ التابعة لإدارة صحة البيئة ضبطت بالتعاون مع الحملة الأمنية كميات من الأغذية الفاسدة.

واضافت أن المضبوطات عبارة عن كميات كبيرة من الدجاج منتهي الصلاحية محملة في مركبات متوقفة داخل إحدى الاستراحات في حي السلي شرق مدينة الرياض.

وأبانت صور نشرتها أمانة الرياض المراقبين الصحيين وهم يفرزون الكميات المضبوطة، في حضور عدد من رجال الأمن الذين ساندوا فرق الأمانة خلال ضبط المخالفات.