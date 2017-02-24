بالفيديو.. مضاربة عنيفة بين عمالة بشارع السويدي العام بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مضاربة عنيفة بين عمالة بشارع السويدي العام بالرياض
أظهر مقطع فيديو تناقله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاجرة عنيفة مساء الخميس نشبت بين مجموعة من الوافدين في شارع السويدي العام امام أسواق الراجحي بالعاصمة الرياض
ويبدو من الفيديو، استخدام المتشاجرين للعصي وأدوات البناء في ضرب بعضهم البعض، وسط محاولة الموجودين في مكان الحادثة فض الاشتباك .
ولم يتبيَّن من خلال الفيديو، الأسباب التي أدت لنشوب المشاجرة، وما إذا كان قد نتج عنه أي إصابات.
وكثرت في الآونة الأخيرة المشاجرات بين بعض العمالة، الأمر الذي أثار موجة استياء بين مغردي موقع التواصل الاجتماعي ,والذين طالبوا الجهات المختصة بضبط المتسببين بهذه المشاجرات ومعاقبتهم.
فارس احلامك[ عدد التعليقات: 1798 ] نشر منذ 3 شهور
احتمال عمال اخذذو شغل منهم دون علمهم او مخربين عليهم صفقة
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
أنا ماأدري هذيلن وين يحسبون أنهم عايشين..
حن في ظل دولة وحكومة.ياأخي بينك وبين أحد شي أرفع السماعة وأتصل
تجيك الدوريات كلها….ليش العنترة وشغل المبزرة
لا ذبح له واحد رجع يتبكبك…زي الحرمه….يخي أشتك وحقك يجيك
حد أعتدى عليك أو ضربك أو حتى قذف عرضك
اتصل ويجونك الصقور…
الله يعطيهم العافية
أنا قبل شوي ناسخ كلام وأرسلته
لمشكلة وأتهام من أحد الأشخاص
ولا ثواني الا وعندي رسالة نموذج بيانات…والأسبوع الجاي أخذ حقي….ليش أتضارب مع الناس وأذبحهم ولا يذبحوني….
الله يهدينا جميع..
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
الأجانب مع رؤية ٢٠٣٠ اخلاقهم شانت
هلا بالعيال[ عدد التعليقات: 472 ] نشر منذ 3 شهور
الباكستاني لا هاج وخر عنه معد يشوف الدرب
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10589 ] نشر منذ 3 شهور
يا خوفي يكون السبب مخدرات واختلاف على الاموال
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولاقوة الا بالله !!
الواقع[ عدد التعليقات: 4271 ] نشر منذ 3 شهور
فتح التأشيرات بشكل غير طبيعي جلب لنا عمالة زائدة عن الازم وعاطلة وتجدهم يجلسون في الطرق وعلى الارصفة بلا عمل وهذه كارثة العطالة بين الأجانب خطر كبير يجب دارسة عاجلة للوضع والذي ليس لديه عمل تسهيل امر خروجه والسلام
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 756 ] نشر منذ 3 شهور
اسمع صوت العظام هههههههههههههه
علي[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 3 شهور
الي فاتح باب سيارته ويصارخ يتراعد من الخوف هههههههههههههه