بالفيديو.. مضاربة عنيفة بين عمالة بشارع السويدي العام بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

عقال المالكي(صدى):

أظهر مقطع فيديو تناقله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاجرة عنيفة مساء الخميس نشبت بين مجموعة من الوافدين في شارع السويدي العام امام أسواق الراجحي بالعاصمة الرياض

ويبدو من الفيديو، استخدام المتشاجرين للعصي وأدوات البناء في ضرب بعضهم البعض، وسط محاولة الموجودين في مكان الحادثة فض الاشتباك .

ولم يتبيَّن من خلال الفيديو، الأسباب التي أدت لنشوب المشاجرة، وما إذا كان قد نتج عنه أي إصابات.

وكثرت في الآونة الأخيرة المشاجرات بين بعض العمالة، الأمر الذي أثار موجة استياء بين مغردي موقع التواصل الاجتماعي ,والذين طالبوا الجهات المختصة بضبط المتسببين بهذه المشاجرات ومعاقبتهم.