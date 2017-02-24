الأرصاد تحذر من غبار على عدد من المحافظات يتسبب في شبه انعدام الرؤية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

نبه النظام الآلي للإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مساء اليوم الخميس، من رياح مثيرة للأتربة وغبار يغطي سماء الرياض حتى الساعة الثانية من صباح غدٍ الجمعة.

وقالت الرئاسة ;تشهد محافظات رماح وحريملاء والرياض والمزاحمية والدرعية والأجزاء المجاورة بمنطقة الرياض هذا المساء أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية.

وأوضحت أن استمرار النشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من “1 كلم”.