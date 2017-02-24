بالفيديو ..فنان يمني يسخر من المخلوع صالح ويمثل مراوغاته الكلامية - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد (صدى):

قام فنان يمني بمحاكاة طريقة الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح في الحديث وتقليده من حيث أسلوب الكلام والمراوغات التي يتفوه بها لمحاولة تبرير تحالفه مع الحوثيين ومشاركته في هدم اليمن.

وسخر الفنان اليمني، خلال استضافته ببرنامج “المشهد اليمني” الذي يذاع على قناة “الإخبارية”، من الطريقة التي يجيب بها المخلوع صالح عن سؤال افتراضي، وذلك في الحلقة التي كانت تدور حول التهديدات بالاعتقال والخطف التي يوجهها الانقلابيون للفنانين اليمنيين.