ملك السويد يطالب الإعلام بالرد على تصريحات ترامب بعد زعمه بوقوع هجوم إرهابي - صحيفة صدى الالكترونية

ملك السويد يطالب الإعلام بالرد على تصريحات ترامب بعد زعمه بوقوع هجوم إرهابي
اكد ملك السويد كارل جوستاف السادس عشر، اليوم الخميس،ان وسائل الإعلام السويدية مهمة للغاية بالنسبة لصورة البلاد، في أعقاب تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول حادث لم يقع في الدولة الاسكندنافية.
وقام ملك السويد والحاكم العام الكندي ديفيد جونستون، مدينة مالمو جنوبي البلاد، الذي يعاني من مشاكل اجتماعية، ونقلت صحيفة “سيدسفينسكان” اليومية عن الملك قوله إن “وسائل الإعلام مهمة للغاية بالنسبة لصورة السويد”.
وتابع الملك: “من المهم بالنسبة لصورة السويديين في العالم أن نتحدث عن الأمثلة الجيدة.. لا ينبغي أن نكل من هذا”.
وازدف الملك جوستاف : “ في جامعة مالمو، على سبيل المثال، تُجري العديد من الأبحاث حول قضايا الاندماج”.
كان ترامب قد اثار ردود فعل قوية على خلفية تصريحات تشير ضمناً إلى أن هجوماً إرهابياً وقع في السويد، وهو ما لم يحدث بالفعل.
واوضح ترامب في خطاب لأنصاره يوم السبت الماضي في ولاية فلوريدا: “أنظروا إلى ما حدث الليلة الماضية في السويد. السويد! هل يُعقل هذا؟ السويد”.
وكتب ترامب تغريدة على موقع تويتر بشأن تصريحاته مشيراً إلى تقرير لشبكة “فوكس نيوز” حول “المهاجرين والسويد”.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
الحين ترامب وشنهو؟؟!!!!
كاهن أم عراف أم رئيس دولة.
ولا مصارع….
نبي العلم الوكاد🤗🤗🤗🤗
مطــــــــــر الاســــــــود[ عدد التعليقات: 1597 ] نشر منذ 3 شهور
يبدو أن ترامب قد فضح اجهزة بلاده الاستخباراتية فربما يكونون قد احاطوه علما بمخطط لهجمات يتم الاعداد لها لتأليب الرأي العام الغربي وحتنا سيكون المتهم فيها المسلمون لكنه كالعادة ليس على حلقه رباط فاعلن عن الهجوم قبل وقوعه ,سيادة الرئيس المبجل ليس كل ما يعرف يقال , وهناك فرق بين كونك رئيس دولة عظمى ورجل اعمال مهذار, ومن الافضل ان تلغي حسابك على تويتر ودع البيانات الصحفية لاصحاب الاختصاص فانت كارثة على السياسة والسياسيين بكل ماتحمله الكلمة من معنى