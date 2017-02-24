ملك السويد يطالب الإعلام بالرد على تصريحات ترامب بعد زعمه بوقوع هجوم إرهابي - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

اكد ملك السويد كارل جوستاف السادس عشر، اليوم الخميس،ان وسائل الإعلام السويدية مهمة للغاية بالنسبة لصورة البلاد، في أعقاب تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول حادث لم يقع في الدولة الاسكندنافية.

وقام ملك السويد والحاكم العام الكندي ديفيد جونستون، مدينة مالمو جنوبي البلاد، الذي يعاني من مشاكل اجتماعية، ونقلت صحيفة “سيدسفينسكان” اليومية عن الملك قوله إن “وسائل الإعلام مهمة للغاية بالنسبة لصورة السويد”.

وتابع الملك: “من المهم بالنسبة لصورة السويديين في العالم أن نتحدث عن الأمثلة الجيدة.. لا ينبغي أن نكل من هذا”.

وازدف الملك جوستاف : “ في جامعة مالمو، على سبيل المثال، تُجري العديد من الأبحاث حول قضايا الاندماج”.

كان ترامب قد اثار ردود فعل قوية على خلفية تصريحات تشير ضمناً إلى أن هجوماً إرهابياً وقع في السويد، وهو ما لم يحدث بالفعل.

واوضح ترامب في خطاب لأنصاره يوم السبت الماضي في ولاية فلوريدا: “أنظروا إلى ما حدث الليلة الماضية في السويد. السويد! هل يُعقل هذا؟ السويد”.

وكتب ترامب تغريدة على موقع تويتر بشأن تصريحاته مشيراً إلى تقرير لشبكة “فوكس نيوز” حول “المهاجرين والسويد”.