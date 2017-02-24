رغم انتهاء دراسة المشروع.. 4شركات عقارية مصرية تُعلق عملها مع وزارة الإسكان السعودية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

اعلنت أربع شركات عقارية مصرية، تعليق العمل باتفاقيات في مجال الإسكان مع الحكومة السعودية.

وقد وقعت شركات” الأهلي للتنمية العقارية، وطلعت مصطفى القابضة، ومصر إيطاليا، وأوربت جروب” في وقتا سابق مذكرات تفاهم في مجال الإسكان مع وزارة الإسكان السعودية خلال زيارة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة في أبريل من العام الماضي.

وبحسب وكالة رويترز، عن حسين صبور رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية، قوله إن شركته “علقت اتفاقية الشراكة مع وزارة الإسكان السعودية رغم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع.

واكد محمد العسال، نائب رئيس شركة مصر إيطاليا، توقف الاتصال مع الجانب السعودي بخصوص الاتفاقية، مشيراً إلى إنه تم التراجع عن الاتفاقية؛ لعدم تجاوب الجانب السعودي وتوقف الاتصال بين الجانبين منذ يونيو الماضي”.

وأضافت شركة أوربت جروب تعليق مذكرة تفاهم مع الجانب السعودي، إلا أنها امتنعت عن الخوض في أي تفاصيل حول أسباب التعليق.