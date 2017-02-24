رغم انتهاء دراسة المشروع.. 4شركات عقارية مصرية تُعلق عملها مع وزارة الإسكان السعودية - صحيفة صدى الالكترونية

رغم انتهاء دراسة المشروع.. 4شركات عقارية مصرية تُعلق عملها مع وزارة الإسكان السعودية
اعلنت أربع شركات عقارية مصرية، تعليق العمل باتفاقيات في مجال الإسكان مع الحكومة السعودية.
وقد وقعت شركات” الأهلي للتنمية العقارية، وطلعت مصطفى القابضة، ومصر إيطاليا، وأوربت جروب” في وقتا سابق مذكرات تفاهم في مجال الإسكان مع وزارة الإسكان السعودية خلال زيارة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة في أبريل من العام الماضي.
وبحسب وكالة رويترز، عن حسين صبور رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية، قوله إن شركته “علقت اتفاقية الشراكة مع وزارة الإسكان السعودية رغم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع.
واكد محمد العسال، نائب رئيس شركة مصر إيطاليا، توقف الاتصال مع الجانب السعودي بخصوص الاتفاقية، مشيراً إلى إنه تم التراجع عن الاتفاقية؛ لعدم تجاوب الجانب السعودي وتوقف الاتصال بين الجانبين منذ يونيو الماضي”.
وأضافت شركة أوربت جروب تعليق مذكرة تفاهم مع الجانب السعودي، إلا أنها امتنعت عن الخوض في أي تفاصيل حول أسباب التعليق.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4236 ] نشر منذ 3 شهور
في 60 حريقه
مؤدب[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 3 شهور
نرفض الشركات العربيه وخاصة المصريه
القرشي[ عدد التعليقات: 1672 ] نشر منذ 3 شهور
الأن عرفت ليه مشاريع الإسكان متأخرة أو متعثرة أو فاشلة الشغلة وراها (…) أجل لا تحلمون بأي سكن .
المسؤول إللي وقع مع الشركات المصرية المفروض يعفى من منصبه فورآ لأنه ترك التعاقد مع الشركات
الصينية والكورية والتركية الناجحة والمتخصصة في مجال بناء المساكن بجميع انواعها وتعاقد مع شركات
عبد القادر[ عدد التعليقات: 1971 ] نشر منذ 3 شهور
والله احنا الكسبانين مع سلامه والقلب داعي لكم ، الشركات الكورية والصينية اطلق 1000 مره وارخص .
الواقع[ عدد التعليقات: 4271 ] نشر منذ 3 شهور
هذا شر وبلاء دفعه الله عن اهل السعودية هذا البلد الطيب الحمد لله ان مشاريعهم لم تنفذ وبقي المال في خزينة الدولة