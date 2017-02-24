الهريفي يوجه رسالة لمهاجم النصر - صحيفة صدى الالكترونية

محمود أحمد(صدى):

طلب فهد الهريفي لاعب نادي النصر من محمد السهلاوي مهاجم الفريق بالتركيز داخل الملعب لإحراز الأهداف وعدم تقليد اللاعبين داخل الملعب.

وقال الهريفي علي حسابه الشخصي بموقع تويتر: “ياليت السهلاوي يقوم بدوره داخل الملعب ويركز على التسجيل.. أنت الهداف أترك دور العلاقات والتصريحات والتقليد.. تقليد بعض نجوم المنافس لن يفيدك”.

وياتي ذلك بعد فوز العالمي على النهضة بهدفين نظيفين في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.