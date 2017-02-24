الهريفي يوجه رسالة لمهاجم النصر - صحيفة صدى الالكترونية

الهريفي يوجه رسالة لمهاجم النصر
طلب فهد الهريفي لاعب نادي النصر من محمد السهلاوي مهاجم الفريق بالتركيز داخل الملعب لإحراز الأهداف وعدم تقليد اللاعبين داخل الملعب.
وقال الهريفي علي حسابه الشخصي بموقع تويتر: “ياليت السهلاوي يقوم بدوره داخل الملعب ويركز على التسجيل.. أنت الهداف أترك دور العلاقات والتصريحات والتقليد.. تقليد بعض نجوم المنافس لن يفيدك”.
وياتي ذلك بعد فوز العالمي على النهضة بهدفين نظيفين في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
طرثوث الشمري[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ 3 شهور
صادق الهريفي
ضايع السهلاوي ومشتت .. ومسوي فيها اللي يصنع ويتراجع ويبي يستلم كورة ويبي يوزع هو وراسه
ابو ابو ابو هالتسرعان تسرعان هالسلوقي
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 418 ] نشر منذ 3 شهور
استفيدوا من خبرة اللاعب الكبير فهد الهريفي
احب الصراحه[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 3 شهور
انتقادات علي الفاضي السهلاوي هداف من طراز نادر