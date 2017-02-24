شركة التصنيع الوطني تعلن عن وظائف بالرياض والجبيل - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة التصنيع الوطنية عن توفّر وظائف شاغرة، بمسمى مهندس منطقة الإنتاج، ومهندس كهرباء، ومسؤول الإنتاج وإدارة الجودة، ومسؤول المبيعات والتوزيع، للعمل بفروع الشركة في كلٍ من الرياض، والجبيل.

و اوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني أن التقديم سيكون متاحاً، عبر الرابط التالي من هنا https://career012.successfactors.eu/career??company=tasnee&career_ns=job_listing_summary&navBarLevel=JOB_SEARCH&_s.crb=HSyRr4UY7cZAZ3SQtW6m%2bSOK2qM%3d .