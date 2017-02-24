شركة التصنيع الوطني تعلن عن وظائف بالرياض والجبيل - صحيفة صدى الالكترونية

شركة التصنيع الوطني تعلن عن وظائف بالرياض والجبيل
أعلنت شركة التصنيع الوطنية عن توفّر وظائف شاغرة، بمسمى مهندس منطقة الإنتاج، ومهندس كهرباء، ومسؤول الإنتاج وإدارة الجودة، ومسؤول المبيعات والتوزيع، للعمل بفروع الشركة في كلٍ من الرياض، والجبيل.
و اوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني أن التقديم سيكون متاحاً، عبر الرابط التالي من هنا https://career012.successfactors.eu/career??company=tasnee&career_ns=job_listing_summary&navBarLevel=JOB_SEARCH&_s.crb=HSyRr4UY7cZAZ3SQtW6m%2bSOK2qM%3d .
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
بالتوفيق للجميع ان شاء الله.