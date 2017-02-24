منع بيع الدخان ومنتجات التبغ داخل أحياء الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

نشر : منذ 3 شهور 4٬211 4 الاخبار المحلية منع بيع الدخان ومنتجات التبغ داخل أحياء الرياض علي القحطاني(صدى): قالت أمانة منطقة الرياض، أنها تمنع بيع الدخان وجميع منتجات التبغ بالبقالات الواقعة داخل الأحياء، أو التي تقل مساحتها عن 100 متر. جاء ذلك عبر تغريدة على حساب طوارئ أمانة الرياض في تويتر اليوم الخميس. الوسوم:أمانة, التبغ, الدخان, الرياض, بيع, طوارئ, منع
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4236 ] نشر منذ 3 شهور
مانقص غير انكم تقولون اللي ساكن بالرياض يروح يشتريه من الخرج واللي ساكن في الخرج يروح للدرعيه
جاء ذلك عبر تغريدة على حساب طوارئ أمانة الرياض في تويتر اليوم الخميس. طواريء الامانه نايمين بالعسل لا يهشون ولا ينشون
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
بكرة نص أهل الرياض فالمخارج مصدعين
كل واحد رابط عمامة على راسه كن حن في صنعاء🤕
ليش تخلون الناس الينةماتتعود على شي وبعدين تقطعوه عنهم…وينكم من أول😠
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولا قوة إلابالله . تراني مانيي مدخن .
بس إللي يدخن الله بلاه بالتدخين يعني ويش يسوي .؟؟
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
معك دخان🚬….حاولوا تتعودون عليها ذا الكلمة
لأنكم بتسمعونها كثير
ذا الأيام😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂