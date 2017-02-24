منع بيع الدخان ومنتجات التبغ داخل أحياء الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

قالت أمانة منطقة الرياض، أنها تمنع بيع الدخان وجميع منتجات التبغ بالبقالات الواقعة داخل الأحياء، أو التي تقل مساحتها عن 100 متر.

جاء ذلك عبر تغريدة على حساب طوارئ أمانة الرياض في تويتر اليوم الخميس.