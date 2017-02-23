معسكر داخلي للاتحاد قبل لقاء الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

محمود أحمد(صدى):

يستعد نادي الاتحاد للدخول في معسكر داخلي خلال الـ24 ساعة القادمة بأحد الفنادق بجدة من أجل استغلال فترة التوقف قبل لقاء الهلال في الجولة العشرون من دوري جميل للمحترفين والنصر في نهائي كأس ولي العهد في مارس المقبل.

وخاض الفريق تدريباته اليوم الخميس استعدادا لمباريات المقبلة حيث أدي اللاعبين تدريبات لياقية وبدنية لتعويض فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين في الفترة الماضية وبعد الفوز علي الشباب بهدفين بالدوري.

وتغيب عن التدريبات الثلاثي الشاب عمار النجار وخالد السميري وعبدالعزيز العرياني لمشاركتهم مع الفريق الأولمبي في اللقاء الذي جمعه بالنصر عصراً.