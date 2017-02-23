تفاصيل جديدة تخص التأمين الصحي - صحيفة صدى الالكترونية

تفاصيل جديدة تخص التأمين الصحي
أعلن متحدث وزارة التعليم، مبارك العصيمي،في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر عن تفاصيل جديدة تخص التأمين الصحي للمعلمين و المعلمات .
و قال العصيمي إن التأمين الصحي تم بناؤه خدمة للمعلم والمعلمة والإداريين، ويمكن أن تستفيد منه عوائلهم.
وأضاف : التأمين الطبي الاختياري يشمل الوالدين، وسيتم إضافتهم وفقاً لرغبة المؤمَّن عليه بعد الإفصاح الطبي، وهذا في المرحلة الثانية من المشروع.
وتابع: تقوم الوزارة بدورها في متابعة المستفيدين، وتقييم أداء الشركات المشاركة وسيقوم الوسيط بحل مشكلات المؤمن عليهم.
و أضاف: سيتم تأسيس مكتب للشركة الوسيط في إدارات التعليم، ويتم تحديد أدوارهم فيما يخدم مستخدمي الوثيقة.
واختم العصيمي سلسة تغريداته قائلاً: ستقوم الشركة الوسيط بإعداد ندوات تثقيفية وتوعوية في إدارات التعليم وجهاز الوزارة، وشرح منافع الوثيقة وطريقة التقديم ورفع الشكاوى.
عاجل1[ عدد التعليقات: 164 ] نشر منذ 3 شهور
الدرجة المستحقة طال عمرك.. خل التأمين !!
ابن اجهينة[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
ماافهمنا الاداريين لهم تامين
ولا مالهم هههها مثل عوايدهم
ساحبين عليهم هههههاااا
أبو نايف العتيبي[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 3 شهور
مع الأسف لم تقدم الوزارة للمعلم شيئا ولم تتحمل ولا ٠١٪ دلالة على أنها تسوق للشركات
ولا نعلم كم نسبة وزارتنا المسوقة من تلك الشركات
حسبنا الله ونعم الوكيل .. تطبيل وإعلام وفي الآخر كله ضحك على الناس
اللهم أشغل من أراد أن يستنزف جيوب الناس ويضحك عليهم ويشاركهم في أرزاقهم بطرق ملتوية في نفسه وأرنا عجائب قدرتك فيه
زائر[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 3 شهور
مع الأسف لم تقدم الوزارة للمعلم شيئا ولم تتحمل ولا ٠١٪ دلالة على أنها تسوق للشركات
ولا نعلم كم نسبة وزارتنا المسوقة من تلك الشركات … على مسؤولي الوزارة أن يقوموا بواجباتهم الحقيقية وترك المنافع تحت مظلة الوزارة ومنسوبيها .. حسبنا الله ونعم الوكيل تطبيل وإعلام وضحك على الناس .. اللهم أشغل من أراد أن يستنزف جيوب الناس ويضحك عليهم ويشاركهم في أرزاقهم بطرق ملتوية في نفسه وأرنا عجائب قدرتك فيه
الله يعوض التعليم مادام تلك العقليات تقبع في مكاتبه وبعضها منذ عشرات السنين
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
موفقين ان شاء الله.
زائر[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 3 شهور
هام للمعلمين والمعلمات .. احذروا … احذروا .. أن تنطلي عليكم تلك الخدعة
فقط التأمين على الكحة والزكمة .. وراجعوا استثناءات الشركة للأمراض التي تحتاج التأمين
شراكة ومصالح متبادلة وجر المعلمين والمعلمات لاستنزاف الجيوب بدون حماية أو مشاركة
مع الأسف لم تقدم الوزارة للمعلم شيئا ولم تتحمل ولا ٠١٪ دلالة على أنها تسوق للشركات
ولا نعلم كم نسبة وزارتنا المسوقة من تلك الشركات … على مسؤولي الوزارة أن يقوموا بواجباتهم الحقيقية وترك المنافع تحت مظلة الوزارة ومنسوبيها .. حسبنا الله ونعم الوكيل تطبيل وإعلام وضحك على الناس .. اللهم أشغل من أراد أن يستنزف جيوب الناس ويضحك عليهم ويشاركهم في أرزاقهم بطرق ملتوية في نفسه وأرنا عجائب قدرتك فيه
الله يعوض التعليم مادام تلك العقليات تقبع في مكاتبه وبعضها منذ عشرات السنين