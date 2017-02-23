تفاصيل جديدة تخص التأمين الصحي - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أعلن متحدث وزارة التعليم، مبارك العصيمي،في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر عن تفاصيل جديدة تخص التأمين الصحي للمعلمين و المعلمات .

و قال العصيمي إن التأمين الصحي تم بناؤه خدمة للمعلم والمعلمة والإداريين، ويمكن أن تستفيد منه عوائلهم.

وأضاف : التأمين الطبي الاختياري يشمل الوالدين، وسيتم إضافتهم وفقاً لرغبة المؤمَّن عليه بعد الإفصاح الطبي، وهذا في المرحلة الثانية من المشروع.

وتابع: تقوم الوزارة بدورها في متابعة المستفيدين، وتقييم أداء الشركات المشاركة وسيقوم الوسيط بحل مشكلات المؤمن عليهم.

و أضاف: سيتم تأسيس مكتب للشركة الوسيط في إدارات التعليم، ويتم تحديد أدوارهم فيما يخدم مستخدمي الوثيقة.

واختم العصيمي سلسة تغريداته قائلاً: ستقوم الشركة الوسيط بإعداد ندوات تثقيفية وتوعوية في إدارات التعليم وجهاز الوزارة، وشرح منافع الوثيقة وطريقة التقديم ورفع الشكاوى.