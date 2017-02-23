المملكة الثالث عربياً في استيراد الساعات السويسرية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

احتلت المملكة للمركز الـ13 عالميا والثالث عربيا، بين أكبر 30 دولة تستورد الساعات السويسرية، خلال شهر يناير 2017 .

وتراجعت قيمة واردات السعودية من الساعات في كانون الثاني (يناير) بنسبة 28.0 في المائة في عام 2017 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2016 وبنسبة 21.6 في المائة في عام 2016 مقارنة بعام 2015، إلا أن السعودية صعدت من المرتبة الـ 14 إلى الـ 13 بين أكبر المستوردين للساعات في العالم خلال الشهر الأول من السنة الحالية بحسب بيانات لاتحاد صناعة الساعات السويسرية.

وبين أكبر المستوردين الـ 30 للساعات السويسرية في العالم، لم تظهر من الدول العربية سوى خمس دول خليجية: الإمارات في المركز التاسع، والسعودية الـ 3)، وقطر الـ 22، والكويت الـ 27، والبحرين الـ 28.