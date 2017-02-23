طريقة الإبلاغ عن المخالفات المرورية والجرائم خارج العمران - صحيفة صدى الالكترونية

طريقة الإبلاغ عن المخالفات المرورية والجرائم خارج العمران
أوضح الحساب الرسمي الخاص بتطبيق “كلنا أمن”، التابع للأمن العام،طريقة الإبلاغ عن المخالفات المرورية أو الجرائم التي تقع خارج النطاق العمراني .
وذكر الحساب أنه يتم اختيار بلاغات “أمن الطرق” في تطبيق “كلنا أمن” للتبليغ عن أي مخالفة مرورية أو جريمة تقع خارج نطاق العمران.
يذكر أن تطبيق “كلنا أمن”، تم إطلاقه العام الماضي على الهواتف المحمولة بغرض جعل المواطن والمقيم جزءًا من منظومة أمنية تقنية تفاعلية تبدأ به وتنتهي إليه، وذلك في إطار سعي وزارة الداخلية الحثيث إلى الاستفادة مما تقدّمه التقنية الحديثة من يسرٍ وسهولة في عمليات التواصل، واستثمار ما تحتله تطبيقات الهواتف الذكيّة من مكانة مميزة في عالم التقنية من خلال سهولة استخدامها وسعة انتشارها، وسرعة الوصول إليها.
علي[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 3 شهور
الله وعلم ان المواطن صار مصدر تحصيل وتستهتار بحق المواط حسبنا الله ونعم الوكيل لنفرض ان اي واحد اختلف مع اخر ارسل رساله كيديه للمرور وتهمه بشي غير صحيح اللهم ولي علينا خيارنا وكفن شر من تولا علينا وضلمنا حسبنا الله ونعم الوكيل
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4236 ] نشر منذ 3 شهور
باب يجي منه ريح سده واستريح الله الغني بلا تطبيق بلا خرافات تطبيق ليه هو فيلم سكس الحمد لله رب العالمين
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
كثفوا الدوريات السرية فالشوارع والطرقات..
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 418 ] نشر منذ 3 شهور
واجب على الجميع ولكن لم لا تستقطعون جزء من المخالفة للمبلغ من باب التحفيز ؟!
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
يعني بالله واحد جالس ينطل قدامي ولا يستهبل بالسيارة
شلون أفك دركسون السيارة وأصورة
يمكن أسبب أنا حوادث…
لأن تركيزي بيكون مع الشخص المتهور هذا ..
هذا مو حل….الحل كثف الدوريات السرية
وحطوا كاميرات….
مهي صعبه على الدولة…
قسم بالله يوم أدري أن الدورية السرية بتقفطني في أي زاوية
أو أن هناك كاميرات تصورني
أني أبهجد…وأسنع مثل خلق الله
أما صورني وأصورك
هذا مو حل🤔