طريقة الإبلاغ عن المخالفات المرورية والجرائم خارج العمران - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أوضح الحساب الرسمي الخاص بتطبيق “كلنا أمن”، التابع للأمن العام،طريقة الإبلاغ عن المخالفات المرورية أو الجرائم التي تقع خارج النطاق العمراني .

وذكر الحساب أنه يتم اختيار بلاغات “أمن الطرق” في تطبيق “كلنا أمن” للتبليغ عن أي مخالفة مرورية أو جريمة تقع خارج نطاق العمران.

يذكر أن تطبيق “كلنا أمن”، تم إطلاقه العام الماضي على الهواتف المحمولة بغرض جعل المواطن والمقيم جزءًا من منظومة أمنية تقنية تفاعلية تبدأ به وتنتهي إليه، وذلك في إطار سعي وزارة الداخلية الحثيث إلى الاستفادة مما تقدّمه التقنية الحديثة من يسرٍ وسهولة في عمليات التواصل، واستثمار ما تحتله تطبيقات الهواتف الذكيّة من مكانة مميزة في عالم التقنية من خلال سهولة استخدامها وسعة انتشارها، وسرعة الوصول إليها.