ألمانيا تصدر جواز سفر جديد مارس المقبل - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

عرض وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير صورة وثيقة جواز السفر الألماني الجديد الذي سيتم إصداره بحلول مارس المقبل.

ووعد الوزير أن تتسم الوثيقة الجديدة بدرجة عالية من الأمان، قائلا اليوم الخميس في العاصمة برلين: “سيكون جواز السفر الألماني الجديد آمنا ضد التزوير وسوء الاستخدام، كما سيتيح لجميع حامليه سرعة التعرف على الهوية في جميع أنحاء العالم”.

سيتم إصدار الجواز الجديد بدءا من الأول من مارس المقبل، وتحتفظ وثائق جواز السفر القديمة بصلاحيتها حتى نهاية التاريخ المسجل عليها.

يتمتع جواز السفر الألماني الجديد بتصميم جديد، وهو أصغر حجما من سابقه، كما يتضمن ضمن إجراءات الأمان الجديدة صورة ثلاثية الأبعاد بجوار الصورة الفوتوغرافية الحقيقية لحامله.

وتتيح المواد الجديدة التي يصنع منها جواز السفر الجديد راحة أكبر لمستخدمه.