المملكة تتصدر قائمة الكبار المنتجين للنفط للعام الثاني على التوالي - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تفوقت المملكة، على روسيا، وانتزعت منها صدارة قائمة أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، للعام الثاني على التوالي، بمتوسط إنتاج يومي بنحو 10.46 مليون برميل خلال العام الماضي 2016.

وتمكنت المملكة من الحفاظ على صدارة الترتيب للعام الثاني، بعد أن ظلت روسيا متربعة عليه من العام 2004 وحتى 2011، بمتوسط إنتاجها خلال عام 2016 نحو 10.37 مليون برميل يومياً.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث بمتوسط إنتاج نحو 8.88 مليون برميل يومياً خلال عام 2016، فيما احتلت العراق المرتبة الرابعة عالميا والثانية عربيا، بمتوسط إنتاج 4.65 مليون برميل يومياً، وجاءت الكويت في المرتبة الثامنة عالمياً بإنتاج بنحو 2.71 مليون برميل يومياً، ثم الإمارات في المركز التاسع بنحو 2.46 مليون برميل يومياً، بحسب بيانات رسمية صادرة عن مؤسسة JODI المتخصصة في رصد البيانات المتعلقة بالنفط.⁠⁠⁠⁠