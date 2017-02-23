 بالفيديو.. الإسكان تنتهي من تجهيز 593 فيلا بالقنفذة - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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بالفيديو.. الإسكان تنتهي من تجهيز 593 فيلا بالقنفذة

بالفيديو.. الإسكان تنتهي من تجهيز 593 فيلا بالقنفذة
عادل الحربي (صدى):

أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها على تويتر، انتهاء وزارة الإسكان من تجهيز ٥٩٣ فيلا بمحافظة القنفذة على مساحة ٥٩٧،٠٠٠ م²، ضمن مشاريع محافظات منطقة مكة.
وأوضحت مصادر، أن تسليم المنتجات السكنية سيكون في القريب العاجل، وذلك بعد أصبحت جاهزة للتخصيص.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1672 ] نشر منذ 3 شهور

من الملاحظ أن منطقة الحجاز شبه منسية من وزارة الإسكان التوزيع الأخير شمل منطقة نجد والشمال

والشرق والجنوب ولكن السؤال أين الحجاز من تلك المنتجات ؟