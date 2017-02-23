بالفيديو.. الإسكان تنتهي من تجهيز 593 فيلا بالقنفذة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها على تويتر، انتهاء وزارة الإسكان من تجهيز ٥٩٣ فيلا بمحافظة القنفذة على مساحة ٥٩٧،٠٠٠ م²، ضمن مشاريع محافظات منطقة مكة.

وأوضحت مصادر، أن تسليم المنتجات السكنية سيكون في القريب العاجل، وذلك بعد أصبحت جاهزة للتخصيص.