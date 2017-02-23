بالفيديو.. الإسكان تنتهي من تجهيز 593 فيلا بالقنفذة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. الإسكان تنتهي من تجهيز 593 فيلا بالقنفذة
أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها على تويتر، انتهاء وزارة الإسكان من تجهيز ٥٩٣ فيلا بمحافظة القنفذة على مساحة ٥٩٧،٠٠٠ م²، ضمن مشاريع محافظات منطقة مكة.
وأوضحت مصادر، أن تسليم المنتجات السكنية سيكون في القريب العاجل، وذلك بعد أصبحت جاهزة للتخصيص.
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
بالتوفيق للجميع ان شاء الله.
القرشي[ عدد التعليقات: 1672 ] نشر منذ 3 شهور
من الملاحظ أن منطقة الحجاز شبه منسية من وزارة الإسكان التوزيع الأخير شمل منطقة نجد والشمال
والشرق والجنوب ولكن السؤال أين الحجاز من تلك المنتجات ؟