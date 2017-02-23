صحة الرياض تنهي مشاركتها في أسبوع زراعة الشجرة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

تلقت الشؤون الصحية بمنطقة الرياض شكر وتقدير من الادارة العامة للشؤون الزراعية بالرياض وذلك نظير مشاركتها في فعالية اسبوع زراعة الشجرة الأربعون ” الشجرة حياتنا ” للعام 1438.

حيث كرّم مدير عام الشؤون الزراعية بمنطقة الرياض أ. ماجد بن عبدالعزيز الفراج كافة القطاعات الحكومية والأهلية المشاركة في الحفل الذي أقيم صباح اليوم الخميس في الغرفة التجارية بالرياض .

وتسلّم درع صحة الرياض مسؤول العلاقات العامة والإعلام أ. تركي البقمي.

وتحرص الصحة في كل عام مشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة في فعالياتها التوعوية لتحقيق الأهداف المشتركة في سبيل المحافظة على سلامة وجودة الموارد المائية والزراعية .