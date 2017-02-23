بالصور.. محافظ الرس يلبي دعوة أم طفل مريض.. ويتكفل بمصاريف علاجه - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

تكفل محمد بن عبد الله العساف، محافظ الرس، بمصاريف علاج الطفل فيصل بن شليل الحربي، والذي يعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي، بعد زيارته للطفل المنوم بمستشفى الرس العام.

وكان العساف، قد قام بزيارة الطفل المريض، تلبيه لدعوة والدته التى ناشدت بزيارته للتعرف على حالته، حيث قالت في تغريدة لها على تويتر ” أطلب منك الله يعافيك ويجزاك جنات النعيم زيارة ابني بالمستشفى والتعرف على حالته ومساعدتنا في شراء الجهاز تكفى تكفى ربي يعافيك “، وبادلها محافظ الرس بتغريدة كتب فيها ” ابشري بكرى بإذن الله “.