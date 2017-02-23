لوس أنجلوس الأمريكية تتصدر قائمة المدن الأسوأ عالميا في حالة المرور - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

أجرت مؤسسة ” إنريكس ” الأمريكية للدراسات المرورية، أن دراستها لحالة المرور في مدن العام خلال العام الماضي، كانت الأكبر لاشتمالها على 1064 مدينة بـ38 دول حول العالم.

وأشارت المؤسسة أن مدينة لوس أنجلوس الأمريكية احتلت المركز الأول في قائمة أسوأ مدن العالم من حيث حالة المرور، حيث يعاني سائق السيارة في شوارع المدينة من 104 ساعات ذروة مرورية سنويا، موضحة أن عدد ساعات الذروة المرورية في المدينة يمثل متوسط عدد الساعات التي يقضيها سائق أو راكب السيارة العادي في الاختناقات المرورية في كل مدينة على مدار العام.

كما احتلت مدينة لوس أنجلوس أيضا المركز الأول على مؤشر إنريكس لأطول مسافة اختناقات مرورية وهو المؤشر الذي يقيس معدلات الاختناقات المرورية إلى حجم المدينة.

وبحسب المؤسسة فأن العاصمة الروسية موسكو قد احتلت المركز الثاني، وجاءت بعدها مدينة نيويورك الأمريكية ومدينة سان فرانسيسكو الأمريكية أيضا، وفي المركز الخامس جاءت العاصمة الكولومبية بوجوتا، كما تضم قائمة أسوأ 25 مدينة في العالم من حيث الحالة المرورية، 3 مدن أمريكية أخرى وهي مدينة أتلانتا في المركز الثامن وميامي في المركز العاشر والعاصمة الأمريكية واشنطن في المركز الثالث عشر.

ويزيد عدد سكان مدينة لوس أنجلوس على 15 مليون نسمة، في حين يفضل أكثر متن 84% من سكان مناطق لوس أنجلوس ولونج بيتش أو آنهايم ركوب سياراتهم الخاصة في الذهاب إلى أعمالهم بحسب موقع ” موتور تريند ” المتخصص في موضوعات السيارات.

واحتلت العاصمة الرياض المرتبة الـ 50 وفقا للتصنيف السنوي الذي تصدره مؤسسة “إنريكس” الأمريكية لمدن العالم الكبرى من حيث الحالة المرورية بينما احتلت عروس البحر الأحمر جدة المرتبة الـ 84 .