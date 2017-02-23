التعاون يحتل المركز الثاني آسيويا في الحضور الجماهيري - صحيفة صدى الالكترونية

محمود أحمد(صدى):

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حصول نادي التعاون على المركز الثاني في عدد الحضور الجماهيري بعد نهاية الجولة الأولى لمرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي أن عدد جماهير التعاون وصل إلى 25 ألف و879 مشجع خلال مباراته مع لوكوموتيف الأوزبكي، والتي انتهت بفوز التعاون بهدف، على الرغم أنه يشارك للمرة الأولى في البطولة.

فيما جاء في المركز الأول فريق جوانزو الصيني حيث شاهد مباراته مع ضيفه إيسترن من هونج كونج 38 ألف و631 مشجع، والتي انتهت بفوز الفريق الصيني بسباعية نظيفة.