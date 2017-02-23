تطورات جديدة في فضيحة اغتصاب مدير قناة مغربية لصحفية متدربة - صحيفة صدى الالكترونية

تطورات جديدة في فضيحة اغتصاب مدير قناة مغربية لصحفية متدربة
شهدت قضية الصحفية سلوى بوشعيب التي ادعت تعرضها للاغتصاب من طرف مدير القناة الثانية المغربية، تطورات جديدة بعدما أعطى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء الحسن مطار، أوامره بالاستماع إلى مدير القناة سليم الشيخ و تفريغ كافة التسجيلات والمكالمات التي سبق أن نشرتها الصحافية على مواقع التواصل الإجتماعي.
وبحسب ما ذكرته مصادر إعلامية مغربية، فإن مدير القناة سيمثل أمام القضاء لاستجوابه، فيما ستعرض الضحية على الخبرة الطبية، لمعرفة حقيقة اغتصابها في الفترة الأخيرة.
وظهرت قضية المتدربة الصحفية وعارضة الأزياء سلوى بوشعيب، إلى العلن، مؤخرا بعدما أخذت حيزا هاما في مواقع التواصل الإجتماعي.
وهزت هذه القضية الرأي العام المغربي، و مازالت أصداؤها تتفاعل، ما بين نفي لوقوعها من طرف المدير العام للقناة الثانية، الذي يؤكد أن الموضوع لا يخرج عن إطار محاولة ابتزاز من المتدربة بوشعيب له بعدما تم رفض قبولها مقدمة برامج في القناة.
أما سلوى بوشعيب فإنها تربط قضيتها بحالات تحرش وقعت في السابق في القناة ، وطُرحت في البرلمان في شكل سؤال على وزير الاتصال، قائلة إنها ذهبت لتشتكي إلى مديرها، لكنه بدأ بدوره يتحرش بها، لينتهي بها المطاف إلى موعد معه في بيته و يقوم باغتصابها.
غرام[ عدد التعليقات: 2099 ] نشر منذ 3 شهور
عادي دام تحرش فيك وبعد كل ذَا رحتي له برجولك لبيته ،،
أتوقع بس تبي تلفت الأنظار لعل وعسى تلقى لها وظيفه احسن ،،،
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13378 ] نشر منذ 3 شهور
قلعتهم
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
شوفوا البراءة باينه في وجهه هالضعيف…
شكلة هو الي تعرض للأغتصاب منها..
وهو الي يحتاج المستشفى وءجراء الفحوصات والتحاليل 🤔🤔🤔🤔
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
الله لايبلانا !!؟
& فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2228 ] نشر منذ 3 شهور
كان تزوجها
شكل مليكة فؤاد عندها إجازة
وغريبة الخبر ماأتت به
& فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2228 ] نشر منذ 3 شهور
والله أنها غلة
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3419 ] نشر منذ 3 شهور
يستاهل اللي يصير له هو بنفسه فاتح قناة فيها بنات كاسيات عاريات وهذا حقه بالدنيا فضيحة بفضيحة
أبو عبد الله الغامدي[ عدد التعليقات: 1219 ] نشر منذ 3 شهور
لا صلاح للحال إلا بالعودة لدين الله الحق … تبرج ، سفور ، اختلاط ،إنحطاط … وإذا وقع المحذور بكينا !
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
والله ياأخوان بعض النساء فتنه…الحين مالي دقايق…
صليت المغرب ومريت أباخذ لي شكلاتات وعصير
كالعادة
دخلت المحل وجيت أبطلع وفي بنت واقفة بالباب وتناظر لي..
ماعرفت أطلع
فقلت تسمحين لي..أبطلع..
ناظرت وقربت لدرجة حسبتها بتصدمني..
قالت تفضل الله يسعد ذا الوجه..وتناظر فيني..
صاحب المحل فغر مكانه..
وبنت صااااااروووخ…
لكن عطيتها ظهري ومشيت…
والحين أبليس جالس يهاوشني…😓
قلم[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 3 شهور
انت يالقرني كل يوم تاكل شكلاتات ؟؟
ماشاء الله عليك على الريحه مجرد ماتشوف الموضوع تجيك القصة مركبة وكامله
يعطيك العافيه على حسن خلقك . والله يسعد هالوجه .
الفارس[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههه صح يالقرني حتى انا مره بالمحل اشتري عسكريم مادريت الا وحده فصختلي سروالي وراحت تمزمز عليه 😂😂
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
شكلها فصخت لك وحطت الأسكريم فلي أنت خابر😂😂😂😁😁😁😁😁😁
القرني نكتة صدى[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ 3 شهور
اه ي القرني والله مدري وش ازيد ع كلام اللي يتريقون عليك هههههههههههههه خليت نفسك مسخره من كذبك اللي ماله داعي
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😋😂
القرني نكتة صدى[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ 3 شهور
لالا ي الفارس
انا مره جتني بنت وماعطيتها وجهه وي خوك قامت تلحقني بكل مكان وتهذري بأسمي وانا اجيها واقولها لك ريحه وهي تختفي فجاءه وشوي وترجع وتناظرلي وماتكلمت وامشي واخليها واسفهها الا القى بالسياره هديه عطر من جوتشي وكاتبه عليه حبيبتك المتيمه ……الله يلعنك ويلعن بثارتك الماقسه هههههههههههه
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
يقلون في واحد طلع من محل وسرواله يقوطر
أسكريم😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
اليلة خميس
نبي نفلها للصبح تريقة
وش ورانا🤗🤗🤗🤗🤗
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني نكتة صدى[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ 3 شهور
المصيبه ان وجهك وصورتك اللي بالتويتر تقل مناخر عبد لو اويق بوجهك اشوف مخك منهن …قال الله يسعد ذا الوجه يخي طير انت ومناخرك الواحد تقل كنداسة جمس 85 ههههههههههههههه يووووك ي شباب يلعن ابو المقس خخخخخخخخخخ
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
عصب رجع يلعن ويسب
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
خل عنك اللعن وأضحك وأتريق
بأسلوب غير اللعن
خلنا نفلها
ونمتع القراء والله زمان
ماتتريقنا😆😆😆😆😆😆
القرني نكتة صدى[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ 3 شهور
بما اني دارس علم نفس يقولون العلماء اذا شفت الواحد في جميع احاديثه يدور في حلقه معينه وموضوع معين اعلم انه يفتقد للشي ويحاول يعيش جوه انه مالك هالشي
مثل هالمهبول ماحد معطيه وجه وكل تعليق له الا البنات والبنات والبنات ي خي خاف ربك خاف ربك ترى الكذب مايجوز
الفارس[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 3 شهور
اييييه ساح العسكريم من الحراره واختلطت سعبولتها مع العسكريم ومع الحليب الدافق الدافي😂😂😂😂
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
يالبى البنات😘😘😘😘
😂😂😂😂😂😂😂😂
الفارس[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههه شفته مصنعاني اكيد امه قينه او ابوه عبد
يسعدلي الخنافر بس 😂😂😂😂😂😂😂😂
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
الفارس[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههه الله يرحم ايام الحارة والتبطح ورا الزبايل 😂😂😂
القرني نكتة صدى[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
انت التريقه والنكته ماغيرك والله
اسئلكم بالله ي قراء صدى علمونا منهو المسخره
الفارس[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 3 شهور
ان كنت ناسي افكرك 🙈 تتذكر ابو سنون وش كان يسوي بك
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
وحدة قالت لزوجها الليله
بكشخلك
خش عليها بالليل و لقاها لابسة تيشيرت الاتحاد !!!!
استغرب قالها شفيك لابسه كذا
ردت
شد حيلك وخلك مثل الاهلي !!!!!!
ابغا اربعة✌
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😁😁😂😋😋😊
القرني نكتة صدى[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ 3 شهور
استفتاء ي قراء صدى
ولكم القرار يلا ابي اشوف مفعول بثارته وش وصلكم له
الفارس[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 3 شهور
بس اختك حكايه لوحدها الله يسترعليها بس
انت لو ما ترز خشتك محدن تذكر علومك انت والاهل 😂😂😂😂👈🏻👌🏻
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😁😁😁😁😁😁😁😁
القرني نكتة صدى[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ 3 شهور
ليه ي الفارس شكلك تعرفه عن قرب
وشهي قصة اخته لاتكون احم احم
القرني نكتة صدى[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ 3 شهور
اصلا هو راعي بنات واكيد اكيد بيته شارع كما تدين تدان
ربي مايظلم احد مايحتاج تلمح يالفارس
القرني نكتة صدى[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ 3 شهور
مبين العيله مضروبه ههههههههههههههههههههه يالله لاتبلانا
القرني نكتة صدى[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ 3 شهور
الفارس خلص استر ع الرجال عفا الله عما سلف
حنا نبيه هو بس للصبح نمزمز عليه
مالنا ومال خواته واهله
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
لحظة ياشباب
لحظة حداد على اللغةالعربية
نقف دقيقة صمت😂😂😂😂😂😂😂😂😁😁😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههعع ههههههههههه
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
والله زمان عن الفله
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
الو
وين رحتو😨
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13080 ] نشر منذ 3 شهور
راضيه هي بعد الله لايبلانا
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
الو
شباب ماسفتو لي وحدن لابس سروال بالفانيلا
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
مدري سروال بانبرز😂😂😂😂😂😂😂
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
شكله راح يغسل ال👖
طيب ننتظر…
تو السمرة تزين😂😂😂😂😂😂😂
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
دانه سمعتي عن عروض باسكن روبنز…
سراويل بالأيسكريم😂😂😂😂😂😂😂
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13080 ] نشر منذ 3 شهور
😂
لا ،،!
😂😂😂[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
لالالا شفنا واحد يشتري شكليطه وعصير والبنات ماعندهم شغله غير يناظرون خنافره هههههههه
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
عرفتوا الحين ليش كل ماجى رئيس أميركي..
قال أبحل مشاكل الشرق الأوسط….
كل كلامهم عن مشاكل الشرق الأوسط
نسوا بلدانهم ومشاكلها ومهتمين بمشاكل الشرق الأوسط
تدرون ليش؟
لأن في واحد أسمه قاآآآآهرهم👍
متواجد فالتعليقات😂😂😂😂😂😂😂
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
ولا أنا
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
يارب باقي30
😂😂😂😂😂😂😂😂
😎😎[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
حدك تطاقع مثل النعاج بالتعليقات 😂😂😂😂😂😂
استمررررررر ي …….
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
غير الأيميل
هههههههه هههههههه
طلع بواحد جديد
حمدالله على السلامة
شكلك رحت تغسل ال👖مستعجل
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
عموما من طول الغيبات جاب البهايم..
🐮🐷🐑🐴
أعرف أنت أي واحد☝☝☝☝
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
لا لا أنت شكلك من نوع البهايم المخفية
لأن الي ماله أسم تدري وش يسمونه الرجاجيل
نكككككككككككككككككرة
يانكككككككككرة😂😂😂😂😂😂😂
..[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ 3 شهور
وانت قلتها رجاجيل
بس انت مانت برجل كيف تصنف نفسك انك رجل
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 8007 ] نشر منذ 3 شهور
ماطال سمج 😂 !!
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
لأن الكل يعرفني…
بس أنت وأمثالك الي مالهم أسم ولا قبيلة يتشرفون بذكرها
تدري مثل أيش….
مثل العباية الي تغطي جسم الحرمة..
والله جد لاتزعل من كلامي
أنا ترى ماأزعل ولا أوسع من صدري
وأحب أتكلم وأتلذذ يوم أشوف أحد يرد علي
أعرف أني ماأهرول عبث
وأن لي متابعين مشغل بالهم وتفكيرهم..
وهذي لذه مابتعرفها الا الين ماتحس أن لك متابعين وناس تحسب لك ألف حساب..
فصدقني ماخلف جسم المراءة الا عباية
مثل الي يخفي أسمه خلف معرف
أنا أتشرف بأسمي وأعتز بقبيلتي
وأفخر بوطنيتي
ليش أخفي هذا العز والشرف والفخر…
الا أن كنت نكرة
أو مجرد عباءة
فكر في كلامي بينك وبين نفسك
وبتعرف أني صادق بكل حرف…
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
كلنا فالتعليقات
نعرف أن الي يخفي أسمه وكل شوي له معرف
أنه معيوب…
وله ألف وجهه
ومع الخيل ياشقراء
أن جت موعظة وعظ
وأن جت عربدة فسق
ومعرف محد عرف…
شف الحين بتعترض على كلامي وتقول لا ومدري وشنهو…
لكن في داخلك تعرف أني على حق
وكل من قرأ وأستمتع اليوم بالتعليقات
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
وترى العباية مثل ماتخفي تحتها الصلاح والتقى
والنقاء
تخفي ايضا العهر والفسق
الأصابع مهي سواء…
فلا تكون مجرد عباءه
وأظهر أسمك وتشرف وأفتخر بنفسك وقبيلتك
وتبجح وتباهى بعد…
الا أن كنت معيوب
فهذا شي ثاني..
ولد نجد[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ 3 شهور
اقسم بمن احل القسم اني من قبيله اشرف واعرق من قبيلتك قليلة الاصل لان لو بكم اصل ماخلعتكم التميميه هذا اولا …
ولد نجد[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ 3 شهور
بس رح رب خواتك الفلتانات شكلك ماتدري عن عرضك
لانك مشغول باعراض الناس
ولد نجد[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ 3 شهور
مثل ماصرفت عليك بنت الخوالد اللي طحت عليها عن طريق مغازل ي ابوخنافر تلقى خواتك كلهن باستراحات
ولد نجد[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ 3 شهور
انا لله الحمد عندي عرض اخاف عليه ماتعرض واتفاخر اني اغازل بنات خلق الله ّّ.. ي النعجه لابوك ي الصلبي
ولد نجد[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ 3 شهور
الفارس شكلك تعرفه شخصيا وتلميحاتك ماهي عبث
ياليت تلمح له باسم عيلته واخته عشان ينحاش ويريحنا من ابثارته
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
المشكلة أنك تتكلم وترد على نفسك بمعرف ثاني وثالث..
والناس كلهم عارفين الكفت
ترى لنا سنين فالصحيفة.وقسم بالله العظيم
وأقسم بالله وأقسم بالله.أني متكي الحين وعندي13 رجال…
كلهم يبون يدخلون يعلقون..
ويتريقون عليك…
وأنا مانعهم
علشان ماتقولون القرني دخل بمعرفات…
أنا أكفي وأوفي
وشف كلامي وشف كلامك
وقارن…
فالعقلية🤗🤗🤗
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
رفعت ضغطه😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
بدأ ينرفز العباية
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
حاول أنك تتظاهر بالضحك
وههههههه هههههههه
علشان الناس ماتحس😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ولد نجد[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ 3 شهور
الفارس اسالك بلله تطلع وتعلمنا السالفه وسالفة اخته الان امام القراء
ولد نجد[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ 3 شهور
اقسم بالله العظيم ان هذا معرفي ولاغيره
اقسم بمن احل القسم عساني ماقوم من مكاني
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
نصيحة لاتغلط على القبايل وتحتقرها
ترى فيها مشاكل وجرايم معلوماتية…
صدقني أجيبك..
أغلط علي وسب وأشتم
معليك عمك أنا وبتحملك
لكن أترك القبايل في حالها
ولد نجد[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ 3 شهور
اقسم بجلال الله ان ماغيره هذا معرفي وانا قديم اكتب هنا وش مصلحتي اطلع بمعرفات ي غبي وانا اقسمت بوقت هالثلث الاخير انه ماهو انا الفارس ولا الثاني هذاك اقسم ع ذلك
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
تراك الأن جالس تغلط على القبايل وقذفت خواتي وأنهن بالأستراحات
ومعندك مايثبت…
والشي ذا مهو فصالحك…
صدقني بتتورط معي…
كلمني رجل لرجل…
شفني حذرتك
ولد نجد[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ 3 شهور
تحسب اني زيك استخدم معرفات واعزز لنفسي لاوالله واللي يحرمني امي وابوي انا ماغير هالمعرف وعداد تعليقاتي يشهد طير بس يالرخمه شف خواتك يلا انقلع
ولد نجد[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ 3 شهور
الرجال الصحيح مايضحكون مايضحك الاّ…
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
أنا ماغلطت على خواتك….
فلاتخليني أسوي شي تندم علية…
ترى الشرع فصفي…
وكلامك وأيميلك يشهد عليك..
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
حرر الرد
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
مصمم يعني
أجل بيني وبينك شرع الله
وبقوم بنسخ الكلام.وأثبت كلامك
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
ياخوي ياسعد يقول المثل .
وش على الذيب من طقاع لِنعَجه .
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
خلاص لاتتعب نفسك
خلك تتعرف علي من قريب….بيني وبينك.شرع الله
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
لا خلاص ياالجرناس
الرجال ماقصر وقذف خواتي وكلكم شهود
وأنا تواصلت مع الأخوان فالصحيفة
والأسبوع الجاي أوعدكم أن تسمعون مايسركم
ومن حقي أتوجه للشرع ولشبكةالجرائم المعلوماتية
وأبيه يثبت كلامه..
قسم بجلال الله ماأخليه
وبيجيكم العلم
الفارس[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 3 شهور
مالي علاقه بولد نجد ابد وماوجهت كلامي لشخص معين الا بتعليق واحد بس انتو مهابيل تحسبون انكم شيء مهم عشان يتوجه لكم كلام
والمثل يقول اللي على راسه بطحه
وانت ياولد نجد تقلع لاتتلصق بي يالتافه الحقير
والقرني اسفين طال عمرك ضحكنا معك لبعض من الوقت وافلحنا وانتو سرى ليلكم
وبلقرن يالنجدي معروفه اصل وفصل خل انتو وش تكونون
الفارس[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 3 شهور
ياولد نجد أنا غلطت واعتذرت بس انت زلابه
ومعروفات بنات الجنوب اشرف من الشرف حتى لو اهلهم ماهم بحولهم بس انتو كيف بناتكم ؟!
الفارس[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 3 شهور
يله ابشركم بس غسلت سروالي 😂😂😂 وبنام عسى القى لي بكره بالبقاله وانا اشتري عسكريم صاروختن نجديتن مزيونتن توصخه لي وارجع اغسله 😂😂😂😂😂😂😂😂
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
خلاص ياأخوان قفلوا الموضوع مدام وصل لقذف المحصنات…
فأنا أنسحب…
وبيني وبينه شرع الله
أمزح معي وسبني والله ماأزعل لكن
تتهم طاهرات عفيفات….
هذا شي نرفزني وخلاني أتواصل مع الأخوان
والأحد قريب مهو بعيد
والى هنا خلاص قفلوا الموضوع…
الفارس[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم سامحوني جميعا
ماعاد بتدخل بتعليقات احد ولاعاد بكتب شيء ابد
الله يلعن اللقافه اللي فيني
وولد نجد اللي سرى ليله مااعرفه ابد
😰🙏🏻😭😭😭😭
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
ونصيحة ياشباب
كل شي الا القذف نضحك ونسج
وفالأخير نعتذر ونستغفر…
وهذي حلاوة الروح عندنا لبعضنا…
لكن تقذف أو تتهزأ بالقبايل وتقلبها عنصرية.فالأمر مهو بسيط
ومعروفة عقوبتة شرعآ
أنسخ الرابط وأرسلة لشبكةالجرائم المعلوماتية
ثواني وهم معك …
أنا أن كان أستهترت بالقبايل أو قذفت بنات الناس
فأنسخوا كلامي وأشتكوني
مافيها شي…
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
انا أشهد إني شاهد .
الفارس[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 3 شهور
اشهد يالجرناس اني اعتذرت للقرني وتوسط لي عنده يسامحني
والمسامح كريم والعفو من شيم الكرام
اما بالنسبة لولد نجد مالي علاقة فيه ابد
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
ماقول إلا الله يسامحك يا الفارس .
تراك غلطت على اخوي القرني غلط كبير .
إرجع للكلام إللي إنت قلته وشوف لو حَد قاله لك .
تزعل لو لأ .؟؟
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
ياولد نجد . ترى نجد مافيها إلارِجال .
وإنت تعَرِف معنى كلامي .
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
حصل خير والموضوع بيني وبين ولد نجد…
يثبت كلامه أو يتحمل مايجية
أنا أحب أمزح وأسج وأمتع القراء..
وأتحمل كثير وأضحك
لكن بمل أنه أتهم خواتي بشي مو فيهم
فخلوه يعرفني من قريب أحسن…
أنا مسامحه لكن حق خواتي باخذه
ووالله أني قول وفعل…
وخل الي ماعرفني يعرفني….ومهو بأول واحد أجيبه…
وقسم بالله والي يفقدني عيوني الثنتين وأغلى ماأملك والله لايحسن لي خاتمة أن كذبت
أن ماحصل فالسوبر ماركت كان حقيقي..
وأنا نفسي أنصدمت وتلعثمت..
ومشيت.
وأظني قلت لكم أني عطيتها ظهري ومشيت
ولا أدري عن سبب الهجوم وقذف أهل بيتي وعرضي
لارقمت ولا تغزلت…
اعطيتها قفاي ومشيت…
وعمال العصيمي يشهدون علي…
لكن الحمد لله كسبوا خواتي أجر كبير من الله
وفوق هذا كله…
أقبل أعتذارك ان أعتذرت ياولد نجد
وأن تملكك الكبر والغرور لأنك من قبيلة عريقة
فأدر أنوالعلم مهو بهين…
ويجيك العلم
الفارس[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 3 شهور
انا بالنسبه لي داخل على الله ثم على الجرناس ودانه انك يالقرني تسامحني
انا افلحت وكنت برجع اعتذر ويوم جيت الا الأمور تطورت فااسئلك بالله اللي يحفظ لك الوالده انك تسامحني
اما بالنسبه لولد نجد مالي شغل فيه ابد لا من قريب ولا بعيد
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
أن كانك تقول أني مشغول بأعراض الناس
فعطني وحده أو تعليق واحد أني تكلمت في عرض احد….
وأن كان قصدك تريقتي على الممثلات والراقصات والخليعات…
فهذا من أبسط حقوقي لأنها ماعرضت نفسها.الا وهي تبي الناس تتطنز عليها
وأستغرب من غيرتك على ممثلات وراقصات
لأني أتريق عليهم
وحده تعرض بنفسها وش تبي نسوي لها.
نصفق مثلآ
الفارس[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 3 شهور
😘😘😘😘😘
وهذي البوسات على رأسك يالقرني جعلك سالم لااهلك واحبابك
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
حصل خير ياالفارس…
ترى خواتي كبار فوق الأربعين وفالخمسين والستين…
وعيالهم بعضهم تخرجوا من الجامعة وموظفين
الي في محكمةأبها
والي كاتب عدل
والي في أرامكوا.والي فالحكومة
وشفهم أطول مني بالأجسام..
والله يوفقهم بحياتهم…
وولد نجد ماقصر…
لكن الأخوان فالصحيفة بعد مايقصرون
وشرع الله بيني وبينه..
ويوم الأحد قريب….مهو بعيد…
وأن كان له دعوى علي فيتقدم بها…
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
ياخوي القرني الفارس إعتذر .
دخل على الله ثم عليي . أرجو منك إنك تسامحه .
وألأمر راجع لك .
جيبي فاضي[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 3 شهور
الله يهديكم
ويعين المتواجدين هنا علي سخافه ما تكتبون
عيب وربي عيب ما فيه أسلوب حضاري عندكم
الفارس[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 3 شهور
جزاك الله خير يالقرني والله يوفقك ومشكور
والله يوفق اخواتك ويعطيهم الصحه والعافيه ويحفظ لهم عيالهم من كل شر
والله يكتب لك اللي فيه الخير يالجرناس تسلم وماقصرت
واعتذر من اَي احد اذيته بكلامي
ويالله انك تغفرلي وترحمني برحمتك
سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك اني كنت من الظالمين
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
تآمر على راسي ياالجرناس
الفارس ماقذف قذف واضح وصريح
بس ولد نجد جاب العيد والأمر طلع من يدي
لأني فعلآ نسخت الكلام كله الي مني والي منه.وأرسلته أيميل
وجتني رسالة
بيانات…
وكلمت الأخوان
ومايقصرون أيميله ومعرف جهازه يجيب ألف ديرة وديرة عريقة
ومن له حب نقااااه…
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
ياالجرناس أهل نجد على قولتك
والنعم فيهم جميع..وماهقيت أنه من نجد…
وترى ماتذكر نجد الا ويلحقونها بالحجاز..
(نجد والحجاز)
وأنا من سكان الحجاز…
لكن الكبر والعنصرية الجاهلية الي تلفظ بها المدعو
ولد نجد…
ماتمت لأهل نجد بأي صلة وتصرفه فردي مردود علية وشفه أنحاش معد يرد
وماتدري يمكن أنه أجنبي ويبي يزرع الحقد والعنصرية بين القبايل
يوم أنه يدخل تميم فالسالفة
وسبق وحذرت ومازلت أحذر…
من مندسين أجانب يدخلون بين القبايل فالتعليقات
هذا يقول نجدي وهذا يقول حجازي..
وهم وحدن من شرق الكورةالأرضية والثاني من غربها…
ويحاولون يبثون الفتنه والحمد لله
أيدوا كلامي كثيرين وصارت ماتمشي علينا هالحركات…
وأنشاءالله أثبت لكم صحة كلامي..
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
وعلى فكرة ياجرناس…
أرجع لتعليق له
كلمة مالنا ومال خواتة واهله…
تتوقع العبارةهذي نجدية؟؟
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
لاإله الا أنت سبحانك أستغفرك وأتوب اليك..
عفى الله عنا وعنكم ياشباب…
أما بالنسبة لولد نجد
فهي أربع كلمات…
(بيني وبينك شرع الله..)
وصبح الأحد قريب
أما تجيب أثبات على القذف..
ولا أقسم برب العزة والجلال…
أن تنجلد وأنا ولد أبوي..
الله المستعان[ عدد التعليقات: 161 ] نشر منذ 3 شهور
قذف المحصنات الغافلات والتشهير بهن
بدون أي وجه حق
عبر مواقع التواصل والمجاهرة بالقذف والتشهير
قدام الله وخلقة
هذا شي ماينسكت عنه
والهيئةالعامةلمكافحةالجرائم المعلوماتية
لديها نص واضح وصريح في هذا الشأن
وعقوبةالسجن والجلد
وغرامةقد تصل الى خمسة ملايين
أستغفر ربك ياولد نجد
جبت العيد وأنت ماتدري
قاهرهم[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 3 شهور
وين راح أبو قبيلة أشرف وأعرق
ههخههخخهخخخخخخحح خخخخهههههخخخخ
أنحاش السلوقي ماله حس
طيرت أبو عقله…
والله أنك عباية نفضك القرني نفض الويل