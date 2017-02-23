تطورات جديدة في فضيحة اغتصاب مدير قناة مغربية لصحفية متدربة - صحيفة صدى الالكترونية

الرباط(صدى):

شهدت قضية الصحفية سلوى بوشعيب التي ادعت تعرضها للاغتصاب من طرف مدير القناة الثانية المغربية، تطورات جديدة بعدما أعطى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء الحسن مطار، أوامره بالاستماع إلى مدير القناة سليم الشيخ و تفريغ كافة التسجيلات والمكالمات التي سبق أن نشرتها الصحافية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وبحسب ما ذكرته مصادر إعلامية مغربية، فإن مدير القناة سيمثل أمام القضاء لاستجوابه، فيما ستعرض الضحية على الخبرة الطبية، لمعرفة حقيقة اغتصابها في الفترة الأخيرة.

وظهرت قضية المتدربة الصحفية وعارضة الأزياء سلوى بوشعيب، إلى العلن، مؤخرا بعدما أخذت حيزا هاما في مواقع التواصل الإجتماعي.

وهزت هذه القضية الرأي العام المغربي، و مازالت أصداؤها تتفاعل، ما بين نفي لوقوعها من طرف المدير العام للقناة الثانية، الذي يؤكد أن الموضوع لا يخرج عن إطار محاولة ابتزاز من المتدربة بوشعيب له بعدما تم رفض قبولها مقدمة برامج في القناة.

أما سلوى بوشعيب فإنها تربط قضيتها بحالات تحرش وقعت في السابق في القناة ، وطُرحت في البرلمان في شكل سؤال على وزير الاتصال، قائلة إنها ذهبت لتشتكي إلى مديرها، لكنه بدأ بدوره يتحرش بها، لينتهي بها المطاف إلى موعد معه في بيته و يقوم باغتصابها.