بالصور.. بلدية بارق تصادر مواد غذائية فاسدة وتغلق محال مخالفة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

صادرت بلدية محافظة بارق في عدة جولات ميدانية للمراقبين الصحيين، كمية من المواد الغذائية الفاسدة وإغلاق محال المخالفة.

وقال رئيس بلدية بارق أحمد عوض البارقي إن مراقبي قسم صحة البيئة قاموا بعدة جولات ميدانية صباحية ومسائية على المحال ذات العلاقة بالصحة العامة، وأسفرت عن إغلاق 10 محال مخالفة ، وإشعار ٣٠ محلاً وتمت مصادرة كمية من المواد الغذائية الفاسدة والأدوات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف أن المواد الغذائية الفاسدة المصادرة تقدر بحوالي ٦٥٥٦ جراماً وهي عبارة عن دجاج مجمد ومعلبات الخضار والجبن وأكياس البهارات والكيك والبسكويت منتهية الصلاحية .