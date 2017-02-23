واتس اب يستعد لإطلاق تحديث جذري على التطبيق - صحيفة صدى الالكترونية

واتس اب يستعد لإطلاق تحديث جذري على التطبيق
كشفت شركة فيس بوك المالكة لتطبيق واتس آب أنها تستعد في الوقت الحالي لإطلاق تحديث جديد وهام خاص بتحديثات الحالة، عبر أنظمة أندرويد وiOS، ويعد التحديث الجديد من أهم تحديثات واتس آب الأخيرة.
وأوضحت أن التحديث الجديد لكافة المستخدمين بالقيام بالتقاط فيديو أو صورة وذلك من خلال النقر على زر خاص متواجد داخل البرنامج، أو القيام باختيار أي فيديو أو صورة متحركة أو ثابتة داخل التطبيق.
كما يتيح التحديث الجديد داخل البرنامج إمكانية مشاركة الصور والفيديوهات كتحديث للحالة الشخصية للمستخدم.
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 8007 ] نشر منذ 3 شهور
وعععععع وعععععععع … صار نسخه من السناب
ماحبيته ابدا .. صارت البرامج نفس بعض مافيه اي تميز !!
😏😏😏
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
رائع.