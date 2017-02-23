واتس اب يستعد لإطلاق تحديث جذري على التطبيق - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

كشفت شركة فيس بوك المالكة لتطبيق واتس آب أنها تستعد في الوقت الحالي لإطلاق تحديث جديد وهام خاص بتحديثات الحالة، عبر أنظمة أندرويد وiOS، ويعد التحديث الجديد من أهم تحديثات واتس آب الأخيرة.

وأوضحت أن التحديث الجديد لكافة المستخدمين بالقيام بالتقاط فيديو أو صورة وذلك من خلال النقر على زر خاص متواجد داخل البرنامج، أو القيام باختيار أي فيديو أو صورة متحركة أو ثابتة داخل التطبيق.

كما يتيح التحديث الجديد داخل البرنامج إمكانية مشاركة الصور والفيديوهات كتحديث للحالة الشخصية للمستخدم.