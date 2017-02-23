بالصور.. ثقافية العرضيات تقيم أمسية فلترة الأفكار - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد القرني (صدى):

طالب عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور يعن الله علي القرني بفلترة الأفكار وتحليلها لا أن يتم تلقيها كما هي، مبينًا أن تلقي الإنسان للأفكار يتم عبر ثلاث مراحل هي مرحلة الشعور ثم مرحلة التفكير ثم مرحلة القرار.

وكانت اللجنة الثقافية بالعرضيات التابعة لأدبي جدة قد أقامت مساء أمس الأربعاء محاضرة للدكتور القرني بعنوان (التفكير الناقد) بقصر المعالي للاحتفالات وأدارها عضو اللجنة الأستاذ عبدالرحمن يوسف المنتشري، وبين فيها المحاضر أن التفكير الناقد يجعل الإنسان ينتقد أفكاره مما يجعلها أكثر دقة وصحة بدلاً من الانقياد العاطفي وراءها، وأنه لا قيمة للعلم إذا لم ينتقل من قاعات المحاضرات إلى الواقع التطبيقي، مبينًا أن في القرآن الكريم آيات كثيرة لها دلالات تؤكد على أهمية استخدام العقل، مقسمًا التفكير إلى نوعين (تقاربي وتباعدي) والتباعدي إلى ناقد وإبداعي.

وأكد على حساسية وأهمية التفكير الناقد خاصة في ظل التدفق المعلوماتي لوسائل الإعلام في العصر الحديث، وشدد على أن أفراد الفئة الضالة حمقى ومغفلون حينما سمحوا لغيرهم بالتفكير بدلاً منهم.

وقد شهدت الأمسية في ختامها مداخلات من الدكتور خضران السهيمي والأستاد أحمد عبدالله والأستاذ سعد عطية.

ثم تم تكريم ضيف الشرف الدكتور حامد علي المنتشري عميد الكلية التقنية بالقنفذة، كما تم تكريم المحاضر ومدير المحاضرة.

