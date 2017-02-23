رجل واحد لا يكفي .. امرأة تعيش مع زوجين في دولة عربية - صحيفة صدى الالكترونية

رجل واحد لا يكفي .. امرأة تعيش مع زوجين في دولة عربية
تحقق النيابة العامة في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، في واقعة غريبة من نوعها، تتمثل بقيام سيدة أجنبية بالزواج من شخصين في وقت واحد بعقدي زواج صحيحين أحدهما في النرويج ومصدق من الإمارات، وآخر في عجمان.
وقالت لائحة الشكوى، إن “الشاكي وهو زوج المتهمة الأول عقد عليها بدولة النرويج، وصدق العقد من قبل الكاتب بالعدل ووزارة الخارجية بالنرويج، ووزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة”.
أما الزوج الثاني فقد أبرم عقدا، تزوج بموجبه المتهمة وفق عقد زواج صادر عن محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية، في الوقت الذي لا تزال فيه المتهمة على ذمة الشاكي بموجب “عقد زواج قائم لم ينفصل ولم تحل عرى الزوجية المترتبة عليه”، بحسب لائحة الشكوى.
وأضافت لائحة الشكوى أن “المتهمة وهي تبرم عقدا للزواج وتسلم نفسها للمشكو في حقه الثاني كزوجة وانتقالها للعيش معه في مسكن واحد مع ما يرتبه من وجود علاقة بينهما ورغم علمهما بالبطلان المطلق لعقد الزواج، تثور في حقهما شبهة جريمة الزنا المؤثمة شرعا وقانونا”.
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 3 شهور
هذا في عجمان جريمة لو كان في دبي مكافأة
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10587 ] نشر منذ 3 شهور
احتمال الاول طلقها بالهاتف ثم اقام دعوى عليهما كيديه
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13378 ] نشر منذ 3 شهور
لايعرفون حلال ولاحرام ذول قلعتهم
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
شي عجيب !!؟
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13080 ] نشر منذ 3 شهور
😑😑
الحمد لله بس
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
سلامات حن فالقرن ال21…كل شي بالكمبيوتر
مستحيل تمشيها عليهم
الا في حالة وحدة
رشوة مغرية..
دنيا دواره[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 3 شهور
الحل وقت الجماع مع ..
علشان تصحصح تمام
دنيا دواره[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 3 شهور
إذا في مصر أم الدنيا ياما واحد يقتل الآخر أو تقتل الحرمه الساقطه اللي جمعت بين رجلين أو يذهبون إلى عالم المجهول. ? .
السفير[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 3 شهور
خطيره نعنبوها ما تبيد هذي
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
الأمر يحتاج
لنزاهة وسلامتكم..
في ريحة فسااااااد فالموضوع🤗🤗🤗
دنيا دواره[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 3 شهور
دي مش صاحيه ومشتهيه بعد وسيده أجنبيه وليش التستر عليها ياصدى
ماعرفنا اش جنسيتها