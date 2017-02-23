رجل واحد لا يكفي .. امرأة تعيش مع زوجين في دولة عربية - صحيفة صدى الالكترونية

فيصل ابراهيم(صدى):

تحقق النيابة العامة في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، في واقعة غريبة من نوعها، تتمثل بقيام سيدة أجنبية بالزواج من شخصين في وقت واحد بعقدي زواج صحيحين أحدهما في النرويج ومصدق من الإمارات، وآخر في عجمان.

وقالت لائحة الشكوى، إن “الشاكي وهو زوج المتهمة الأول عقد عليها بدولة النرويج، وصدق العقد من قبل الكاتب بالعدل ووزارة الخارجية بالنرويج، ووزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة”.

أما الزوج الثاني فقد أبرم عقدا، تزوج بموجبه المتهمة وفق عقد زواج صادر عن محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية، في الوقت الذي لا تزال فيه المتهمة على ذمة الشاكي بموجب “عقد زواج قائم لم ينفصل ولم تحل عرى الزوجية المترتبة عليه”، بحسب لائحة الشكوى.

وأضافت لائحة الشكوى أن “المتهمة وهي تبرم عقدا للزواج وتسلم نفسها للمشكو في حقه الثاني كزوجة وانتقالها للعيش معه في مسكن واحد مع ما يرتبه من وجود علاقة بينهما ورغم علمهما بالبطلان المطلق لعقد الزواج، تثور في حقهما شبهة جريمة الزنا المؤثمة شرعا وقانونا”.