تعيين اللواء الركن تركي بن عبدالله مستشارا بالحرس الوطني - صحيفة صدى الالكترونية

فهد العبدالله(صدى):

كشفت مصادر أن الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني أصدر قرار بتعيين اللواء الركن تركي بن عبدالله آل سعود مستشارا بالحرس الوطني .

كما أصدر الأمير متعب بن عبدالله قرارا بتعيين اللواء فهد بن عبدالله الدوسري قائدا للواء الامير تركي بن عبدالعزيز الاول الالي خلفا للواء الركن تركي بن عبدالله بن محمد آل سعود.