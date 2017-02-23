الايقاف ينتظر لاعب النصر - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

كشف المستشار القانوني خالد المحمادي موقف نادي النصر من تجديد تعاقد عوض خميس لاعب فريق الكرة الأول بالنادي رغم توقيعه للهلال خلال الفترة الماضية.

وقال المستشار القانوني :” استناد اللاعب على وجود شرط جزائي وفق المادة 31 /2 ¬ 1، وتنص على شرط مهم، هو أن يكون فسخ العقد أثناء فترة التسجيل خاطئًا، على اعتبار أن التوقيت الحالي ليس بفترة تسجيل سواء صيفية أو شتوية “.

وأضاف المحمادي :” خميس ارتكب خطأ قانونيًا بفسخ عقده مع نادي الهلال دون سبب مشروع، وهو الأمر الذي يرجح أن تطاله العقوبة وفق المادة الـ49 المتمثلة في غرامة مالية على اللاعب 300 ألف ریال، وإيقاف 6 أشهر “.

وأكمل خالد المحمادي :” النصر ستطالعه عقوبة أيضاً تتمثل في منعه من التسجيل لفترتين، لأن تمديد التعاقد غير قانوني على اعتبار أن اللاعب مرتبط بعقد مع ناد آخر “.