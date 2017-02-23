الايقاف ينتظر لاعب النصر - صحيفة صدى الالكترونية

الايقاف ينتظر لاعب النصر
كشف المستشار القانوني خالد المحمادي موقف نادي النصر من تجديد تعاقد عوض خميس لاعب فريق الكرة الأول بالنادي رغم توقيعه للهلال خلال الفترة الماضية.
وقال المستشار القانوني :” استناد اللاعب على وجود شرط جزائي وفق المادة 31 /2 ¬ 1، وتنص على شرط مهم، هو أن يكون فسخ العقد أثناء فترة التسجيل خاطئًا، على اعتبار أن التوقيت الحالي ليس بفترة تسجيل سواء صيفية أو شتوية “.
وأضاف المحمادي :” خميس ارتكب خطأ قانونيًا بفسخ عقده مع نادي الهلال دون سبب مشروع، وهو الأمر الذي يرجح أن تطاله العقوبة وفق المادة الـ49 المتمثلة في غرامة مالية على اللاعب 300 ألف ریال، وإيقاف 6 أشهر “.
وأكمل خالد المحمادي :” النصر ستطالعه عقوبة أيضاً تتمثل في منعه من التسجيل لفترتين، لأن تمديد التعاقد غير قانوني على اعتبار أن اللاعب مرتبط بعقد مع ناد آخر “.
باحث[ عدد التعليقات: 132 ] نشر منذ 3 شهور
ما حولك احد.
مافيه احتراف الا على الورق.
الاحتراف عندنا يدار بعقلية الاملاك الخاصة.وان اللاعب يعتبر ملك للنادي
نصيحة[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 3 شهور
نصيحة أخوية ,,,
( اعرف مكانك من صلاتك )
,,,,,,,,,, اعرف مكانك بالدنيا والأخرة من صلاتك لربك ,
1- مكانك بالدنيا من راحة وتوفيق ورزق وطمأنينة .
2- مكانك بالأخرة في جنات عرضها السماوات والأرض .
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 674 ] نشر منذ 3 شهور
مسكين خميس هو بين امرين ياما انضغط عليه ورجع وهو مايشوف الدرب او انه انضحك عليه وبكلتا الحالتين تم تدميره عن طريق ناديه وهي عقوبة من يخرج من النادي الوضيع