مسؤول ينتقد العمل ويؤكد: توطين الوظائف القيادية يحل مشكلة البطالة 10 سنوات - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

انتقد نائب رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل بمجلس الغرف السعودية مجد المحمدي سياسة وزارة العمل التي تنظر للهرم الوظيفي للعمالة الوافدة من القاعدة دون أن تنظر لرأس الهرم المتمثل في الوظائف القيادية.

وأوضح المحمدي أنه في حال توظيف السعوديين في نحو 500 ألف وظيفة قيادية يشغلها وافدون حالياً فإن ذلك سيسهم في حل مشكلة البطالة بالمملكة لمدة 10 سنوات قادمة.

وشدد على ضرورة وقف الاستقدام على هذه الوظائف أو عدم تجديد الإقامة لشاغليها وصرف مكافآت نهاية الخدمة لهم.

في السياق ذاته أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن الوزارة هيأت الفرص للمنشآت والسعوديين للعمل في الوظائف القيادية، وذلك من خلال برامج لتدريب السعوديين في الوظائف القيادية، لافتاً إلى أن توطين الوظائف يتم عبر مراحل محددة، وأنه تم بالفعل قصر عدد من الوظائف على السعوديين.