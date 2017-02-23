أنجوس: لا اعرف سبب اقالتي من تدريب السعودية - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

نفى البرازيلي هيليو دوس أنجوس المدير الفني الحالي لفريق الكرة الأول بنادي القادسية معرفته سبب إقالته من تدريب المنتخب السعودي الأول، رغم مرور 10 سنوات على هذه الواقعة.

وقال أنجوس :” حتى الآن لا أعلم ما أسباب إقالتي، لكن ربما الاتحاد السعودي كان يرغب في التغيير، وأنا قبلت القرار بحكم أنني مدرب محترف “.

وأضاف مدرب الأخضر الأسبق :” أعتقد أنها كانت مفاجأة لي وللجمهور السعودي، الذي لا يزال يحترمني ويبادلني الود، وهذا ما لاحظته بعد عودتي للتدريب في السعودية “.