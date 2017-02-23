أنجوس: لا اعرف سبب اقالتي من تدريب السعودية - صحيفة صدى الالكترونية

أنجوس: لا اعرف سبب اقالتي من تدريب السعودية
نفى البرازيلي هيليو دوس أنجوس المدير الفني الحالي لفريق الكرة الأول بنادي القادسية معرفته سبب إقالته من تدريب المنتخب السعودي الأول، رغم مرور 10 سنوات على هذه الواقعة.
وقال أنجوس :” حتى الآن لا أعلم ما أسباب إقالتي، لكن ربما الاتحاد السعودي كان يرغب في التغيير، وأنا قبلت القرار بحكم أنني مدرب محترف “.
وأضاف مدرب الأخضر الأسبق :” أعتقد أنها كانت مفاجأة لي وللجمهور السعودي، الذي لا يزال يحترمني ويبادلني الود، وهذا ما لاحظته بعد عودتي للتدريب في السعودية “.
المشعفل[ عدد التعليقات: 973 ] نشر منذ 3 شهور
في الحقيقه أن الموضوع شغل سماسره وفي نفس الوقت أعتقد أنك لم ترغب في أن يتدخل أحد في عملك وهذا لا يناسب الإتحاد المحلي بايعاز من الهيئه العامه للرياضه (الرئاسه سابقاً) والتي كانت تدار حسب الميول إلى الآن.
نصيحة[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 3 شهور
نصيحة أخوية ,,,
( اعرف مكانك من صلاتك )
,,,,,,,,,, اعرف مكانك بالدنيا والأخرة من صلاتك لربك ,
1- مكانك بالدنيا من راحة وتوفيق ورزق وطمأنينة .
2- مكانك بالأخرة في جنات عرضها السماوات والأرض .