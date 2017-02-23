الدولار يرتفع هامشيا أمام العملات الرئيسية - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

ارتفع الدولار هامشيًا أمام أغلب العملات الرئيسية بعد الخسائر التي سجلها أمس الأربعاء عقب صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي أعقبه تراجع في احتمالات رفع الفائدة خلال مارس المقبل.

وارتفع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.10% إلى 101.32 نقطة، في تمام الساعة 10:02 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وارتفعت العملة الأمريكية مقابل الإسترليني بنسبة 0.15% إلى 1.2434 دولار، كما تقدمت مقابل اليورو بنسبة 0.10% إلى 1.0547 دولار، وتقدمت أيضًا أمام العملة اليابانية بنسبة 0.10% إلى 113.19 ين.