عرض سعودي لشراء شركة بترول أوفيس التركية - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

كشفت مصادر أن شركة أرامكو تتصدر المهتمين بشراء شركة بترول أوفيس التركية العاملة في قطاع محطات الوقود من مجموعة أو.إم.في النفطية النمساوية، مشيرة أن الشركة قدمت عرضا وفي انتظار النتيجة.

أكد ذلك متحدث باسم أو.إم.في، حيث كشف أن الشركة تلقت عروضًا مؤكدة لشراء بترول أوفيس التي حققت مبيعات بنحو عشرة مليارات يورو (10.5 مليار دولار) في 2015.

فيما بينت مصادر أخرى مطلعة إن شركة سوكار النفطية الحكومية في أذربيجان قدمت عرضًا أيضًا، ويوفر تملك عدد كبير من محطات البنزين في تركيا لسوكار منفذًا طبيعيًا لبيع منتجات مصفاة ستار التي تبنيها في تركيا وتتطلع إلى الانتهاء منها العام المقبل.