مقيم يمني يتراجع عن اعترافاته بتأييد الحوثي .. «قتلوا 6 من أهلي» - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

تراجع مقيم يمني خلال جلسة محاكمتة عن اعترافاته السابقة بتأييد جماعة الحوثي، قائلاً: “استغفر الله أن أكون من هؤلاء المجرمين”، مضيفاً أنه لا يمكن أن يؤيدهم لأنهم قتلوا 6 من أقاربه وجلبوا المصائب لبلده فيما قررت المحكمة إخضاع القضية لمزيد من الدراسة، وحددت جلسة أخرى بعد أسبوعين لمواصلة النظر فيها.

وووجه للمتهم تهم تأييده لجماعة محظورة، وكتابة قصيدة أساء فيها لدول الخليج، والإساءة للمملكة خلال رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصوير نفسه داخل دورية أمنية معطلة حاملاً جهاز إرسال لاسلكي ومنتحلاً شخصية رجل أمن، وإرسال الصور لآخر.

وأصر الأدعاء على المطالبة بإنزال أقصى العقوبات بحقه ومصادرة جواله، وترحيله إلى خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته.