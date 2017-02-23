باحث: موجة باردة مصحوبة بأمطار ورياح لمدة 13 يوماً بالمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

باحث: موجة باردة مصحوبة بأمطار ورياح لمدة 13 يوماً بالمملكة
توقع سلمان الرمضان باحث فلكي أن تشهد مناطق المملكة بدايةً من اليوم (الخميس) ولمدة 13 يوماً، أجواء شديدة البرودة تتخللها أمطار من متوسطة إلى شديدة، على أن تضرب بعض المناطق المفتوحة موجة غبار شديدة طوال تلك الأيام.
وأوضح “، أن تلك الأيام يطلق عليها ظاهرة العقرب الثانية دلالة على البرد الذي يدمي ولا يقتُل، لافتاً إلى أن البرد يكون فيها شديداً وتقوى فيه الرياح مضيفا أن أهم ما يميز الحالة الجوية في تلك الأيام هو الحالة المطرية والتي تبدأ خفيفة في ساعات المساء ثم تكون متوسطة وقوية في ساعات الصباح والنهار، متوقعاً أن تستمر درجات الحرارة كما هي حالياً بحيث تكون الأجواء باردة صباحاً، وتبدأ في الاعتدال لاحقاً مع مرور ساعات اليوم.
وكانت شهدت الأجزاء الشمالية من العاصمة الرياض الليلة، هطول أمطار مصحوبة بصواعق رعدية؛ الأمر الذي تسبب في التأثير على حركة المرور بطرق شمال العاصمة.
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4321 ] نشر منذ 3 شهور
كذب المنجمون ولو صدقوا
الشمالي[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 3 شهور
هذي ارصاد جويه يعني بالاجهزه يقولون نتوقع اي منجمون الله يصلحك هههههههههههههههههههههه
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4321 ] نشر منذ 3 شهور
اقراء ياشيخ لاتهايط
يقول (أن تلك الأيام يطلق عليها ظاهرة العقرب الثانية) والعقرب الثانيه نجم ومن تتبع النجوم فهو منجم لذا اعيد واقول كذب المنجمون ولو صدقوا
الفهد[ عدد التعليقات: 253 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم عم بنفعها ارجاء البلاد .. اللهم امطار خير وبركة .
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13378 ] نشر منذ 3 شهور
الله يجيب الخير
نصيحة[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 3 شهور
نصيحة أخوية ,,,
( اعرف مكانك من صلاتك )
,,,,,,,,,, اعرف مكانك بالدنيا والأخرة من صلاتك لربك ,
1- مكانك بالدنيا من راحة وتوفيق ورزق وطمأنينة .
2- مكانك بالأخرة في جنات عرضها السماوات والأرض .
& فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2225 ] نشر منذ 3 شهور
قل لايعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ياسيد الرمضان
Dewayne[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
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