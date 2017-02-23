«جواز سفر فلبيني» يورط مواطن في تهمة تزوير وازدواج جنسية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قررت محكمة الاستئناف الإدارية بجدة رفض إدانة مواطن اتهم في تزوير محررات وازدواج جنسيته بعد قدومه إلى المملكة بجواز سفر فلبيني.

وكان المواطن قد وجهت له تهمة التزوير أثناء قدومه لمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وذلك حينما تبين لمسؤولي جوازات المطار أن اسمه بجواز سفره الفلبيني مخالف لاسمه وجنسيته الحقيقية الثابتة بالسجل المدني وهويته الوطنية التي تضم اسمه كمواطن سعودي.

وقال المتهم أمام المحكمة أن أباه سافر إلى الفلبين من فترة طويلة،وبعد رجوعه السعودية أرجع أبناءه معه، موضحًا أن اسم أبيه مركبا في جواز السفر الفلبيني وشدد المواطن أن كتابة اسمه بهذا الشكل، جاء طبقًا لأنظمة البلد القادم منها، وفيما يخص اسم جده قال إن الاسم الموجود بالجواز هو اسم والد أمه وهو المعمول به حسب القانون الفلبيني.

وأحضر المتهم لهيئة المحكمة خطابًا من القنصلية الفلبينية بجدة يثبت من خلالها صحة أقواله في أن الاسم الموجود في الجواز هو وفق القانون الفلبيني للسجل المدني وأوضح الأسباب التي دفعته لاستخدام الجواز الفلبيني مع أنه خرج من السعودية بجواز سعودي، مبينًا أنه ولد في الفلبين ثم حضر مع أبيه للسعودية عندما بلغ عمره 18 عاما، وبعد ذلك خرج من السعودية بالجواز السعودي وبعد وفاة أبيه فضل الإقامة بالفلبين مدة 4 أعوام، وعندما أراد الحج لم يجد جوازه السعودي وجاء بالجواز الفلبيني بتأشيرة حج.

وأكد أنه عندما قدم للسعودية راجع الأحوال المدنية لتجديد بطاقته السعودية لأنه كان يرغب بالجلوس بالسعودية، وأطلع الدائرة على خطاب مدير فرع وزارة الخارجية المتضمن صحة جواز السفر الفلبيني الذي يخصه.