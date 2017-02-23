بالفيديو.. أكاديمي يروي موقف مؤثر أثناء تغسيل الداعية «قاضي» - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. أكاديمي يروي موقف مؤثر أثناء تغسيل الداعية «قاضي»
روى الأكاديمي الدكتور نوح الشهري، موقف مؤثر للداعية الدكتور مهدي قاضي، الذي وافته المنية وهو ساجد في صلاة الفجر أمس الأول الثلاثاء، جرى أثناء تغسيله وتكفينه.
ونشر الشهري تدوينة عبر حسابه على موقع “تويتر”، أرفق بها صورة للفقيد عقب وفاته تُظهر سبابته وهي مثناة بطريقة عجيبة، قائلاً: “لم يستطع المُغسل ثني سبابته لتكون شاهدة له على نصحه في حياته وخاتمته بعد مماته، رحمك الله يا مخموم القلب”.
وروى الدكتور عبدالله بلقاسم، رؤية أحد دعاة ماليزيا للفقيد في المنام ممن كانوا على صلة به، مبيناً أنه أثناء منامه عقب صلاة عصر يوم وفاته جاءه في المنام وفي يده صحن من الطعام.
وقال بلقاسم في مقطع فيديو متداول، نقلاً عن الداعية الماليزي، إن الدكتور مهدي قاضي أحضر الصحن وجلس يأكل ويستمتع، ما دفع الداعية إلى التعجب من أمره كون الراحل من أهل الزهد وسؤاله كيف هذا؟، ليرد عليه قائلاً: “ذهب وقت الهم والحزن والآن جاء وقت الراحة”.
يذكر أن الدكتور القاضي طبيب واستشاري طب الأسرة والمجتمع في جامعة الملك عبدالعزيز، وكان يعمل مشرفاً لموقع ” عودة ودعوة ” الإسلامي، والذي كان يهتم بالتسجيلات النادرة، وتوضيح تطلعات المسلمين ويعد الدكتور قاضي داعية، وباحث إسلامي، وله مؤلفات مطبوعة، وإسهامات في وسائل الإعلام المختلفة.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
أقدم تعازيي الحارة لوالدتي في وفاة عمها
مهدي القاضي رحمةالله علية
وأسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويوسع مدخله
ويغسله بالماء والثلج والبرد..
ويجمعه بزوجته المرحومه في جنات النعيم..
وأعزي عمي عبدالرحيم القاضي..
وعظم الله أجركم..
الفقيد كان نعم الرجل ومات وهو ساجد لرب العالمين..
عندما جت بنته لتوقضة لصلاة الفجر لقت متوفي وهو ساجد
هذي والله الخاتمة الحسنة..
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
أنا لله وأنا اليه راجعون..
ابو عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 3 شهور
لا إله الا الله . الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين اجمعين وان يغفر له ويسكنه الفردوس الاعلى من الجنه
all[ عدد التعليقات: 3243 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمه
alzaharni10[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمه ويغفر له ويرحمه
الواقع[ عدد التعليقات: 4268 ] نشر منذ 3 شهور
ذهب الى العزيز الجبار ولن يحكم احد من البشر هل فلان في الجنة او النار ورحم الله جميع اموات المسلمين برحمته الواسعة
@بندر@[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 3 شهور
رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته .. وجميع المسلمين .. اللهم ختم لنا بالخاتمة الحسنة
نصيحة[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 3 شهور
نصيحة أخوية ,,,
( اعرف مكانك من صلاتك )
,,,,,,,,,, اعرف مكانك بالدنيا والأخرة من صلاتك لربك ,
1- مكانك بالدنيا من راحة وتوفيق ورزق وطمأنينة .
2- مكانك بالأخرة في جنات عرضها السماوات والأرض .
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2140 ] نشر منذ 3 شهور
مات وهو ساجد للجبار في علاه
يا لها من خاتمة حسنة
ZAXIS[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 3 شهور
اله يرحمه ويغفرله ويعافيه ويعفي عنه ويعفي عني وجميع المسلمين
احسن اللهه عزاك ياقرني
ZAXIS[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 3 شهور
احسن الله عزاك ياقرني
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 760 ] نشر منذ 3 شهور
أسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويوسع مدخله
ويغسله بالماء والثلج والبرد ويغفر الله لي ولجميع المسلمين
واحسن الله عزاكم اخوي القرني وعظم الله اجركم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14981 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمه ويغفر له.
ولا حسن الله عزاك يا القرني وكل اقاربه
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
أمين الله يجزاكم خير…
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13080 ] نشر منذ 3 شهور
يالقرني الله يحسن عزاكم ويرحم ميتكم ولا يوريكم مكروه يارب ,,
الدوسسسري[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم ياواحد ياصمد
يامن لم يلد ولم يولد
اللهم يامن ليس له كفوا احد
اغفر وارحمه واجعله في جنات النعيم
ووالدي ووالدي والدي
ولجميع موتى المسلمين
من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
ولنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم آمين
الدوسسسري[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم ياواحد ياصمد
يامن لم يلد ولم يولد
اللهم يامن ليس له كفوا احد
اغفر وارحمه واجعله في جنات النعيم
ووالدي ووالدي والدي
ولجميع موتى المسلمين
من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات
ولنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا
وبلادنا التي فيها معاشنا
وعلمائنا وولاة أمرنا من كل سوء ومكروه
اللهم آمين