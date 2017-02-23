الأسهم الأمريكية تغلق على تباين - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم على تبيان في أداء مؤشراتها، إذ تراجع مؤشر (ستاندرد آند بورز500) بعد نشر محضر الاجتماع السابق للبنك المركزي الأمريكي والذي أبقى على احتمال رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب في الوقت الذي ارتفع فيه المؤشر (داو) لأعلى مستوى على الإطلاق للجلسة التاسعة على التوالي.

وارتفع مؤشر (داو جونز الصناعي) بمقدار 31.61 نقطة ما نسبته 0.15 في المئة ليصل عند مستوى 20774.61 نقطة، بينما تراجع مؤشر (ستاندرد آند بورز500) بنسبة 0.11 في المئة ما يعادل 2.69 نقطة ليصل عند مستوى 2362.69 نقطة.

كما انخفض مؤشر (ناسداك) المجمع بمقدار 5.32 نقطة ما نسبته 0.09 في المئة ليصل عند مستوى 5860.63 نقطة.