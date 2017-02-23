 بالفيديو .. مواطن يضبط لصين أثناء سرقتهما شاشة من منزله - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 27

    مايو

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بالفيديو .. مواطن يضبط لصين أثناء سرقتهما شاشة من منزله

بالفيديو .. مواطن يضبط لصين أثناء سرقتهما شاشة من منزله
عادل الحربي(صدى):

تمكن مواطن من ضبط لصين أثناء قيامهما بسرقة شاشة تلفزيونية من منزله وانهال عليهما بالضرب .

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو ظهر خلالة لصان وهما يحملان الشاشة ، وفي أثناء خروجهما من باب المنزل تفاجآ بصاحب المنزل الذي لاحقهما وانهال عليهما بالضرب، ليقوم أحد اللصين بركوب سيارته محاولا الهروب بها قبل أن يتمكن من إنزاله.

ونال الفيديو استحسان المغردين مشيدين بشجاعة صاحب المنزل .


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17 تعليق

[ عدد التعليقات: 2444 ] نشر منذ 3 شهور

ماني مقتنع انه صدق احسه تمثيل ..والله اعلم ..وان كانه صدق فالله يرحم حالنا وصلنا الى ذي المرحله ..ماعاد الواحد يامن في بيته ..وكيف فتح الباب ..لقيه مفتوح يعني ..وجيت راعي البيت بالتوقيت فيها لغز ..يعرفون بعض اظن ..!!!!

[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 3 شهور

حرر الرد

[ عدد التعليقات: 5339 ] نشر منذ 3 شهور

من حرقته جته الشجاعه ومن خوفهم فلو أدوا الفكيك

[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور

استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور

واضح انه تمثيل اولا الي بيسرق هل تتوقعون بينزل الشاشه شوي شوي ولا الثاني يجي يحاول يسرق السياره و الاول يرجع يشيل الشاشه يبي يسرقها مره ثاني هذي تمثيل بينهم هذي الفضاوه وماتسوي ولا الي يتابع التصوير مسوي متحمس ان الموضوع صحيح

[ عدد التعليقات: 4268 ] نشر منذ 3 شهور

هذه تربية الحنشل وقطاع الطرق اختفت في قوة تنفيذ حكم قطع اليد والإعدام والصلب للمفسدين وآخذة في العودة والظهور بسبب مايسمى حقوق الانسان التي تتعاطف مع المجرم بغض النظر عن جرمه وكذلك سهولة إطلاق سراحهم بالكفالة واختفاء الظهور الأمني في داخل الاحياء نهائيا والغاء دور التربية في المدارس تماما لان الطالب يبقى لديهم بشكل يومي مدة 6 ساعات فيحتاج الى دور سلوكي وتربوي قبل التعليم لان هناك أسر تربي ابنائها على الاجرام والاعتداء وسلب حقوق الآخرين لأنهم لا يحملون اي وازع ديني او اخلاقي مجرد يخلفون مثل القطط وينثرونهم في الشوارع فيجب ان تشمل العقوبة الأب وكذلك الام فهم المسؤلين عن رعيتهم

[ عدد التعليقات: 196 ] نشر منذ 3 شهور

ياعلماااء ياملك نفذ حكم قطع اليد وتنتهي الاموووووووووووووووووووووور

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه احس انه تمثيل

[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 3 شهور

اهم شي الامن والامان *_*

نطالب بقطع اليد دون ان نكلف انفسنا لماذا سرقوا
وان كانت السرقه بحد ذاتها خطا ولكن الغرقان يتمسك بشعرة
الفقر والحاجة مفتاح السرقه

[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 3 شهور

استغفر الله العظيم واتوب اليه

[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور

الوضع ماعاد يطمن يارياجيل

[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 3 شهور

نصيحة أخوية ,,,
( اعرف مكانك من صلاتك )
,,,,,,,,,, اعرف مكانك بالدنيا والأخرة من صلاتك لربك ,
1- مكانك بالدنيا من راحة وتوفيق ورزق وطمأنينة .
2- مكانك بالأخرة في جنات عرضها السماوات والأرض .

[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 3 شهور

واضح في نهاية المقطع انهم دبغوه وانحاشو بالسيارة
ركزو زين