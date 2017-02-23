بالفيديو .. مواطن يضبط لصين أثناء سرقتهما شاشة من منزله - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو .. مواطن يضبط لصين أثناء سرقتهما شاشة من منزله
تمكن مواطن من ضبط لصين أثناء قيامهما بسرقة شاشة تلفزيونية من منزله وانهال عليهما بالضرب .
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو ظهر خلالة لصان وهما يحملان الشاشة ، وفي أثناء خروجهما من باب المنزل تفاجآ بصاحب المنزل الذي لاحقهما وانهال عليهما بالضرب، ليقوم أحد اللصين بركوب سيارته محاولا الهروب بها قبل أن يتمكن من إنزاله.
ونال الفيديو استحسان المغردين مشيدين بشجاعة صاحب المنزل .
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2444 ] نشر منذ 3 شهور
ماني مقتنع انه صدق احسه تمثيل ..والله اعلم ..وان كانه صدق فالله يرحم حالنا وصلنا الى ذي المرحله ..ماعاد الواحد يامن في بيته ..وكيف فتح الباب ..لقيه مفتوح يعني ..وجيت راعي البيت بالتوقيت فيها لغز ..يعرفون بعض اظن ..!!!!
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
أي والله صادق يبو مكني قد بغيت أقولها..
تحس الشغلة مطبوخة بينهم…
الراقي[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 3 شهور
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jamalco[ عدد التعليقات: 5339 ] نشر منذ 3 شهور
من حرقته جته الشجاعه ومن خوفهم فلو أدوا الفكيك
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
ههه ههه[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
واضح انه تمثيل اولا الي بيسرق هل تتوقعون بينزل الشاشه شوي شوي ولا الثاني يجي يحاول يسرق السياره و الاول يرجع يشيل الشاشه يبي يسرقها مره ثاني هذي تمثيل بينهم هذي الفضاوه وماتسوي ولا الي يتابع التصوير مسوي متحمس ان الموضوع صحيح
الواقع[ عدد التعليقات: 4268 ] نشر منذ 3 شهور
هذه تربية الحنشل وقطاع الطرق اختفت في قوة تنفيذ حكم قطع اليد والإعدام والصلب للمفسدين وآخذة في العودة والظهور بسبب مايسمى حقوق الانسان التي تتعاطف مع المجرم بغض النظر عن جرمه وكذلك سهولة إطلاق سراحهم بالكفالة واختفاء الظهور الأمني في داخل الاحياء نهائيا والغاء دور التربية في المدارس تماما لان الطالب يبقى لديهم بشكل يومي مدة 6 ساعات فيحتاج الى دور سلوكي وتربوي قبل التعليم لان هناك أسر تربي ابنائها على الاجرام والاعتداء وسلب حقوق الآخرين لأنهم لا يحملون اي وازع ديني او اخلاقي مجرد يخلفون مثل القطط وينثرونهم في الشوارع فيجب ان تشمل العقوبة الأب وكذلك الام فهم المسؤلين عن رعيتهم
مبارك السرحاني[ عدد التعليقات: 196 ] نشر منذ 3 شهور
ياعلماااء ياملك نفذ حكم قطع اليد وتنتهي الاموووووووووووووووووووووور
متضرر[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه احس انه تمثيل
شاهد على العصر[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 3 شهور
اهم شي الامن والامان *_*
نطالب بقطع اليد دون ان نكلف انفسنا لماذا سرقوا
وان كانت السرقه بحد ذاتها خطا ولكن الغرقان يتمسك بشعرة
الفقر والحاجة مفتاح السرقه
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
حسبي الله ونعم الوكيل !!؟
dddaaaa[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
الوضع ماعاد يطمن يارياجيل
نصيحة[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 3 شهور
نصيحة أخوية ,,,
( اعرف مكانك من صلاتك )
,,,,,,,,,, اعرف مكانك بالدنيا والأخرة من صلاتك لربك ,
1- مكانك بالدنيا من راحة وتوفيق ورزق وطمأنينة .
2- مكانك بالأخرة في جنات عرضها السماوات والأرض .
ابن عجلان[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 3 شهور
واضح في نهاية المقطع انهم دبغوه وانحاشو بالسيارة
ركزو زين
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13378 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههه شر البلية مايضحك