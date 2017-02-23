بالفيديو .. مواطن يضبط لصين أثناء سرقتهما شاشة من منزله - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تمكن مواطن من ضبط لصين أثناء قيامهما بسرقة شاشة تلفزيونية من منزله وانهال عليهما بالضرب .

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو ظهر خلالة لصان وهما يحملان الشاشة ، وفي أثناء خروجهما من باب المنزل تفاجآ بصاحب المنزل الذي لاحقهما وانهال عليهما بالضرب، ليقوم أحد اللصين بركوب سيارته محاولا الهروب بها قبل أن يتمكن من إنزاله.

ونال الفيديو استحسان المغردين مشيدين بشجاعة صاحب المنزل .